Επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια για πρώτη φορά στην 11άδα του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του, για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ατρόμητο (18:00) – Εκτός αποστολής ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς λόγω ενοχλήσεων.

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα ψάχνει ο ΠΑΟΚ, που ταξίδεψε στο Περιστέρι να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο για την 14η -και πρώτη του δευτέρου γύρου- αγωνιστική της Super League.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ – Μπιάνκο, Μεϊτέ – Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τσάλοφ

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ: Tσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Τσοπούρογλου, Θυμιάνης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Καμαρά, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Xουτεσιώτης – Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ – Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας

Στον πάγκο: Aθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μουντές, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Γκαρθία, Μπάτος, Τζοβάρας