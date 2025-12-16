Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει δικό του τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, τον 32χρονο Σουηδό επιθετικό που μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό στο τέλος του μήνα.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο επαφών, μέσω του οποίου προέκυψε μια αρχική συμφωνία, που δεν αποκλείεται να επισημοποιηθεί προκειμένου ο Γερεμέγεφ να ανηφορίσει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σε μια πρώτη ανάγνωση πρόκειται για μια κίνηση κάλυψης της θέσης του επιθετικού πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, στην «ιεραρχία», καθώς ο Φέντορ Τσάλοφ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μέσα και τα όσα έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, με τον ατζέντη του να καταφέρεται εναντίον του Ραζβάν Λουτσέσκου