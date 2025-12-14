- GRITA 2: Μεγάλο Βήμα για την Ενέργεια – Ξεκινά η Υποβρύχια Διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
- Βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok από το μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ: «Ευχαριστούμε, κυριολεκτικά σώζετε ζωές»
- Μάρα Καρέτσου: Μια πορεία από τη Λάρισα στα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου – «Ταξιδεύουμε αλλά πάντα στη βαλίτσα μας έχουμε την Ελλάδα»
Εκτός και ο Τσέριν!
Άλλο ένα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Βόλο, καθώς ο Τσέριν είναι off λόγω ίωσης. Εκτός και ο τιμωρημένος Μλαντένοβιτς (εκτίει ποινή κόκκινης κάρτας), τραυματίες παραμένουν οι Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, […]
Η έδρα πρέπει να… αλλάξει!
Ο 2ος γύρος, η πρόκληση των «κιτρινόμαυρων» τα μέτρια νούμερα και τα ματς-κλειδιά
Έτοιμος ο Άρης για Ολυμπιακό – Πάλι δεν ανακοινώθηκε η αποστολή
Ο Χιμένεθ θέλει... κλειστά χαρτιά και στο παιχνίδι με τους Πειραιώτες
Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για τον Έντο της Λίβερπουλ
Στη μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού έχει μπει το όνομα του Βατάρου Έντο, καθώς ο Ιάπωνας μέσος της Λίβερπουλ έχει προταθεί στους «πράσινους» και η περίπτωσή του εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο 32χρονος διεθνής αποτελεί μια επιλογή με έντονο αγωνιστικό και ηγετικό αποτύπωμα, έχοντας παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, κάτι που στο «τριφύλλι» θεωρείται σημαντικό. Το […]
Οπως ο μοναχικός αρτίστας Ζέλσον Μαρτίνς
Βλέποντας και ξαναβλέποντας τον τρόπο που ο Ζέλσον Μαρτίνς σκοράρει στην Αστάνα νικώντας τον τερματοφύλακα της Καϊράτ με το απίθανο επώνυμο Αναρμπέκοφ σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα: πως ο πορτογάλος παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να πιστεύει πως είναι ο κορυφαίος παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα και θέλησε να μας το δείξει. Δεν θα το πει ποτέ […]