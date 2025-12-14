Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν κράτησε κλειστά χαρτιά μόνο με την αποστολή του Άρη για το αποψινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά καιμε κάποιες θέσεις της ενδεκάδας.

Στην αμυντική γραμμή τα δεδομένα μοιάζουν ξεκάθαρα για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό, καθώς οι απουσίες περιορίζουν σημαντικά τις εναλλακτικές του. Ο Αθανασιάδης επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια λόγω της απουσίας του τραυματία Διούδη, ενώ Τεχέρο και Φαντιγκά αναμένεται να διατηρηθούν στα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της άμυνας, οι Ρόουζ και Άλβαρο αποτελούν ουσιαστικά το μοναδικό διαθέσιμο δίδυμο.

Τα περισσότερα ερωτηματικά εντοπίζονται από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, όπου μόνο οι Πέρεθ και Γαλανόπουλος μπορούν να θεωρούνται σίγουροι για τη θέση τους στο αρχικό σχήμα.

Ένα από τα σενάρια -και πιθανό μάλιστα- θέλει τον Ράτσιτς να πλαισιώνει τον Γαλανόπουλο στον άξονα, τον Παναγίδη να κινείται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γένσεν και τον Ντούντου να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο. Σε αυτή την περίπτωση, Μορόν και Μόντσου θα μείνουν εκτός βασικού σχήματος, ίσως και ως αποτέλεσμα της μέτριας παρουσίας τους το τελευταίο διάστημα.

Αντίθετα, εφόσον ο Χιμένεθ επιλέξει να στηριχθεί στους δύο Ισπανούς, ο Γένσεν θα διεκδικήσει θέση είτε στον άξονα είτε στα άκρα, μαζί με τον Ντούντου. Δεν θα πρέπει πάντως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Ισπανός προπονητής να καταλήξει σε μια διάταξη παρόμοια με εκείνη του αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ, επιδιώκοντας περισσότερη ένταση, τρεξίματα και μια πιο επιθετική συνολικά εικόνα από την ομάδα του.