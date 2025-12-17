«Θα πρέπει η ίδια να θέσει την παραίτησή της εφόσον επιθυμεί να ηγηθεί μιας πολιτικής προσπάθειας γιατί εμάς δεν είναι αυτός ο σκοπός μας», είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023, Παύλος Ασλανίδης. Λίγο νωρίτερα είχε βγάλει ανακοίνωση όλο το Δ.Σ., με την οποία διαχώριζε ξεκάθαρα τους στόχους του Συλλόγου από τις πολιτικές φιλοδοξίες της Μαρίας Καρυστιανού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, ισχύει το αιώνιο ερώτημα που βασανίζει τους επαγγελματίες της πολιτικής: το πρόσωπο έκανε το κίνημα ή το κίνημα το πρόσωπο;

Σφαγές

Είναι γνωστό πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μια αντιπολιτευτική κορώνα για κάθε θέμα. Χθες, λοιπόν, που αποφάνθηκε από το βήμα της Βουλής ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν «υποστεί την άγρια σφαγή ζώων τους με γενοκτονικού τύπου σφαγές» απλά έμεινε πιστή στο πολιτικό της ρεπερτόριο. Παρ’ όλα αυτά, μετά τη συγκεκριμένη παρατήρησή της, θα ήθελα πολύ να μάθω την άποψή της και για το αν υπάρχει ή όχι η ιστορική φυλή αιγοπροβάτων του Ρουμλουκίου.

Πόροι

«Δώστε πόρους στους ΟΤΑ κι όχι στους φραπέδες που κλέβουν τα λεφτά», τραγούδησαν ρυθμικά έξω από το Κοινοβούλιο οι δήμαρχοι, που έκαναν τη δική τους συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επί της ευκαιρίας να επισημάνω πως παρότι εκείνος της Αθήνας εμφανίστηκε – ως συνήθως – μαχητικότερος του μαχητικού, ο Στέλιος Αγγελούδης κράτησε μετριοπαθή στάση. Ο κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση, σημείωσε ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης «έρχεται να λύσει αρκετά ζητήματα, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη γενναιότητα σε ό,τι αφορά τους πόρους».

Αλεξιπτωτιστής

Στον πράσινο βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη (αυτόν που – sic – δεν απορρίπτει τον Τσίπρα) δεν άρεσε καθόλου το ενδεχόμενο καθόδου του Παναγιώτη Δουδωνή στην εκλογική του περιφέρεια. Ετσι, βγήκε στα ερτζιανά να το δηλώσει. Τον αποκάλεσε «αλεξιπτωτιστή». Ανέφερε πως δεν ξέρει τα προβλήματα του νησιού κι έριξε και την μπηχτή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, διατυμπανίζοντας ότι εκείνος τον θέλει υποψήφιο εκεί. Περνάνε καλά στα πασοκικά παρασκήνια κι αυτό αρχίζει να βγαίνει προς τα έξω. Στοίχημα πως τα χειρότερα έρχονται.