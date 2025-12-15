Η νέα αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έχει στο κέντρο της το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συγγένειες της Κρήτης – στο στόχαστρο, μετά τις τελευταίες συλλήψεις στο νησί, βρίσκεται η κουμπαριά του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη με τον λογιστή Γιώργο Λαμπράκη και τη δικηγόρο Χρυσάνθη Κουτάντου, οι οποίοι χθες πέρασαν το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πήραν προθεσμία για κατάθεση.

Η σχέση αυτή χρησιμοποιήθηκε από τη ΝΔ προκειμένου να επιχειρήσει «χυδαίους συμψηφισμούς», έλεγαν από τη Χαριλάου Τρικούπη – ο Μακάριος Λαζαρίδης της ΝΔ ήταν αυτός που αποκάλυψε την κουμπαριά στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αφότου η Μιλένα Αποστολάκη μίλησε για τη σχέση τού (επίσης συλληφθέντος) αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη με το κόμμα της ΝΔ. Επέμεναν, μάλιστα, πως σε αντίθεση με τον «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, που έχει καταγραφεί στις επισυνδέσεις να επικαλείται την κουμπαριά του αδερφού του με τον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο, κανείς δεν έχει καταγραφεί να επικαλείται τις σχέσεις του με τον Ανδρουλάκη. «Η κυβέρνηση ας σταματήσει το κρυφτό και ας απαντήσει τι φοβάται και συνεχίζει να ταυτίζεται με τον κ. Χιλετζάκη και όλους τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους ουδέποτε έδιωξε από τις τάξεις της», επέμενε χθες η Χαριλάου Τρικούπη.

Παραπομπή για διαγραφή

Προσπαθώντας να δείξουν τη διαφορά με τη ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ έδρασαν λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος παρέπεμψε τον Λαμπράκη για διαγραφή στο αρμόδιο όργανο (ΕΔΕΚΑΠ). Παρότι πληροφορίες από το περιβάλλον του προέδρου του κόμματος έλεγαν επίσης πως η σχέση του Ανδρουλάκη με το ζευγάρι είχε ατονήσει με τα χρόνια, το ζευγάρι Λαμπράκη – Κουτάντου ήταν ανάμεσα στις 130 υπογραφές από το Ηράκλειο που είχαν στηρίξει την υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το 2021. Ο Λαμπράκης, δε, επανήλθε εκείνη τη χρονιά στο κόμμα, μιας και είχε διαγραφεί δύο χρόνια νωρίτερα, επί ηγεσίας Φώφης Γεννηματά. Και οι δύο έχουν συμμετάσχει στις εσωκομματικές κάλπες των τελευταίων ετών.

Η «Ιθάκη» στην Πάτρα

Το ζήτημα της κουμπαριάς έρχεται στην επικαιρότητα λίγες ημέρες πριν οι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον προϋπολογισμό, σηκώνοντας τους τόνους μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ομως στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν προβλήματα και εξ αριστερών, καθώς την ώρα που οι αρχηγοί θα βρίσκονται στην Ολομέλεια, στην Πάτρα, όπου το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα συγκεντρώνει από τα μεγαλύτερα ποσοστά του, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την «Ιθάκη» – όμως στην πραγματικότητα θα κάνει μία ακόμα πολιτική εμφάνιση, σε μια περιοχή που στήριξε και τον ίδιο όσο ήταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και που λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης ως «κάστρο» της Δημοκρατικής Παράταξης.

Τα «καμπανάκια» άρχισαν να χτυπούν βασικά με τη σύνθεση του πάνελ, καθώς δείχνει ότι η Αμαλίας θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο απόρριψης των συριζαϊκών στελεχών και του προσκλητηρίου σε ένα ευρύτερο ακροατήριο – για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης (της τάσης της Ανανεωτικής Αριστεράς, μέσα στο ΠΑΣΟΚ), ο Βασίλης Αϊβαλής της δημοτικής παράταξης της πόλης που στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος επίσης έχει εκλεγεί με την ίδια σύνθεση ψηφοφόρων. Η πασοκική ανησυχία πάντως δεν «χτυπάει κόκκινο», γιατί οι κινήσεις Τσίπρα από το «Παλλάς» και μετά δεν έχουν δημιουργήσει κύματα εκροών προς το μελλοντικό κίνημα.