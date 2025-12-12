Ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Σπυρόπουλος απέστειλε επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ, με την οποία ζητά την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενέργεια αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη του Γιώργου Λαμπράκη, λογιστή και γνωστού προσώπου στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης. Ο Λαμπράκης συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 ατόμων που συνελήφθησαν από το «ελληνικό FBI» στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες για το κύκλωμα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις μέσω ψευδών δηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο εξαπατούσαν τους αρμόδιους φορείς και αποκόμιζαν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Το όνομα του Γιώργου Λαμπράκη φέρεται να περιλαμβάνεται στους εμπλεκόμενους.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε ότι «ήταν ανάμεσα στους 130 “νέους επιστήμονες” που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη».