Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ «σιδέρωσε» τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με 5-0 σημειώνοντας τη μεγαλύτερη νίκη της μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια ύστερα από 693 ημέρες.

Η προηγούμενη φορά που ο Δικέφαλος νίκησε με το ίδιο σκορ ήταν στις 21 Ιανουαρίου 2024, με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Το στοιχείο που εντυπωσιάζει με την Ενωση είναι πως στις τρεις τελευταίες νίκες της στη Super League έχει σημειώσει 12 γκολ όσα στα προηγούμενα 13 παιχνίδια! Ο μέσος όρος τερμάτων μέχρι το παιχνίδι με τον Αρη ήταν μόλις 0,85 γκολ/αγώνα για να εκτοξευτεί στα 4 γκολ/αγώνα στα τρία τελευταία ματς.

To xG στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ήταν στο 2,55, με τον Ατρόμητο στο 2,44, με τον Παναθηναϊκό στο 2,02. Ποσοστά πολύ υψηλά, όπως και το 50% ευστοχία στις προσπάθειες απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Ακόμα και στο μπάσκετ οι αθλητές εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά στις βολές.

Πρόκειται ασφαλώς για μια πραγματική μεταμόρφωση για μια ομάδα που έχει σημειώσει έξι νίκες με σκορ 1-0. Για το κατά πόσο είναι συγκυριακό θα φανεί το επόμενο διάστημα. Το βέβαιο είναι πως οι έξι μήνες που βρίσκεται στον πάγκο της ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να θεωρηθούν ικανό διάστημα για να περάσει ο Σέρβος τα θέλω του στους παίκτες. Το παρατήρησε άλλωστε και ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ματς με τον Παναιτωλικό, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος τοποθέτησε χρονικά αυτές τις αλλαγές το τελευταίο δίμηνο.

Σίγουρα η διακοπή των είκοσι ημερών, από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2026 έρχεται στην πιο ακατάλληλη στιγμή για τη φορμαρισμένη ΑΕΚ που τρέχει ένα σερί έξι νικών στο πρωτάθλημα, ενώ μετρά δέκα νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρά τη βιασύνη να αναδειχτούν τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να εξαχθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η αιτία δεν είναι άλλη από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που συνεχίζουν να έχουν οι διεκδικήτριες τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιανουαρίου και πιθανότατα μέχρι τον Φλεβάρη ή και αργά.