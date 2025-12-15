Η Πάτρα είναι παραδοσιακά δημοκρατική και παραδοσιακά παπανδρεϊκή. Αυτή την ιδιότητά της, που δεν την απώλεσε ποτέ, την ξέρουν και στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Αμαλίας – ο Γιώργος Βασιλειάδης, άλλωστε, ήταν στο οργανωτικό όταν η Κουμουνδούρου, επί Κασσελάκη, επέλεγε στηρίξεις στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Φάνηκε και στο πάνελ των παρουσιαστών της «Ιθάκης» αυτό, που σε κάποιον βαθμό είναι θεσμικό. Αν κάποιος θεωρεί, πάντως, πως το «κάστρο» έχει ήδη πέσει, ενδεχομένως στη βιασύνη του να φτάσει στο τέλος του βιβλίου, δεν έχει διαβάσει καλά το πρώτο μέρος όσων γράφει ο πρώην πρωθυπουργός. Και δεν έχει ρωτήσει ούτε πώς το εξέλαβε ένας ντόπιος ομόλογός του.

Συναντήσεις

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, που θα βρεθεί κι αυτός στην Πάτρα ως ομιλητής, είναι ενεργό μέλος της πασοκικής τάσης της Ανανεωτικής Αριστεράς – αν και χωρίς πολλά πολλά με την ηγεσία εδώ και χρόνια, από τότε που σταμάτησε να συνεργάζεται με το γραφείο του Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή, προτού ακόμα εκλεγεί πρόεδρος. Συναντήθηκε με τον Τσίπρα πριν από την ανακοίνωση του πάνελ και μένει να φανεί αν αυτή η παρουσίαση της «Ιθάκης» δεν θα είναι όπως η προηγούμενη. Δηλαδή δεν θα μιλούν όλοι για το πόσο υπέροχο είναι το περιεχόμενο ή ο συγγραφέας, αλλά ενδεχομένως θα κάνουν και λίγη κριτική – ας πούμε, για το δημοψήφισμα του 2015 ή τη διαρκή συνεργασία με τον Καμμένο.

Άλλη γραμμή

Υπάρχει, όμως, και η «γραμμή» που λέει ότι τον Τσίπρα πρέπει να τον πάνε μαλακά. Και αυτή εκφράστηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σε συνέντευξή του (Real): «Δεν μπορεί να αποκλείουμε εξ ορισμού κανέναν από τον προοδευτικό χώρο. Οσο ξύνουμε πληγές του παρελθόντος – χωρίς να δίνουμε βέβαια συγχωροχάρτι – δεν μπορούμε να κάνουμε την αναγκαία υπέρβαση. Οσο συνεχίζουμε να μετράμε πληγές, θα μετράμε και ήττες» ανέφερε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει θέση για τον Τσίπρα στον διάλογο των κεντροαριστερών δυνάμεων. «Χρειάζονται υπερβάσεις τώρα για την ανατροπή. Οσοι από τον προοδευτικό χώρο συνεχίζουν να διχάζουν κάνουν δώρο την τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη».

Εξ αγχιστείας

Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, και το θέμα με τις κουμπαριές συζητιέται – και αυτό φάνηκε στη χθεσινή παρέμβαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, που είχε και καρφιά για τις συγγένειες εξ αγχιστείας: «Από την οικογενειακή συνευθύνη, φτάσαμε στο σημείο της εξ αγχιστείας συνευθύνης αλλά και στη συνευθύνη του αν αύριο φωτογραφηθείτε με κάποιον, να έχετε εσείς και το πολιτικό κόμμα την ευθύνη για μια απλή φωτογραφία», επεσήμανε. «Νομίζω ότι κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάποια λαϊκίστικα κόμματα αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ γρήγορα θα το βρουν μπροστά τους». Και το κόμμα του, βέβαια, κατήγγειλε κουμπαριές.