Το πινγκ – πονγκ κυβέρνησης και αγροτών με αλληλοκατηγορίες για «προσχηματική διάθεση» διαλόγου διατηρεί την ένταση και κρατά στον αέρα ένα ραντεβού μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, το οποίο εξελίσσεται από την Παρασκευή σε θρίλερ με άγνωστη έκβαση. Ενδεικτικό ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν διέκρινε έως χθες το βράδυ παράθυρο για άμεση πραγματοποίηση συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο. Το διαφαινόμενο ναυάγιο και συνολικά η απουσία συγκροτημένου διαλόγου επί δύο και πλέον εβδομάδες αγροτικών κινητοποιήσεων οδηγούν σε blame game – ένα σκληρό παιχνίδι επίρριψης ευθυνών –, με την κάθε πλευρά να προσπαθεί να φέρει την άλλη σε δυσχερή θέση.

Οι αγρότες προειδοποιούν για Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους και, αφού ερμήνευσαν ως «παγίδα» και απέρριψαν την πρόταση Μητσοτάκη για ραντεβού στο γραφείο του σήμερα το απόγευμα, κλιμακώνουν με δύο τρόπους: συνέταξαν και έστειλαν στην κυβέρνηση λίστα με 14 αιτήματα, ζητώντας πρώτα απαντήσεις ως προϋπόθεση για να εκκινήσει διάλογος, και μάρκαραν τα επόμενα πεδία διαμαρτυρίας (τα δικαστήρια της Λάρισας σήμερα, τη σήραγγα των Τεμπών την Τετάρτη κ.ο.κ.). Από την άλλη, η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη ρητορική εκτόνωσης («μελετάμε δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης», είπε ο Πρωθυπουργός) και στον κοινωνικό αυτοματισμό («τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα, οι καταλήψεις δημόσιων υποδομών δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες, βλάπτουν τη χώρα»).

«Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Οποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», ήταν το μήνυμα Μητσοτάκη στην αρνητική απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στη Λάρισα για συνάντηση στο Μαξίμου, ενώ η πρώτη απάντηση δόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με την αποστροφή «όταν προβάλλεις τα αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος που επικαλείσαι είναι προσχηματικός».

Οι κόκκινες γραμμές και οι συμβιβασμοί στο ρεύμα

Ο Μαρινάκης θα τοποθετηθεί αναλυτικά σήμερα και για τη λίστα αιτημάτων των αγροτών, οι οποίοι καδράρουν και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας «να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ». Η κυβέρνηση απορρίπτει οποιαδήποτε οπισθοχώρηση από τον σχεδιασμό για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για «αδιαπραγμάτευτη θέση». Και αυτή δεν είναι η μοναδική κυβερνητική κόκκινη γραμμή που δείχνει χάσμα κυβέρνησης – αγροτών. Αρμόδιες πηγές σχολίαζαν ότι η λίστα διεκδικήσεων περιλαμβάνει και «μαξιμαλιστικά αιτήματα ή αποφάσεις αδύνατον να ληφθούν», όπως για παράδειγμα οι κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανταπαντήσει με νέα μέτρα αλλά στο πλαίσιο «των δυνατοτήτων της οικονομίας», κατά τον Μητσοτάκη, και «σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες». Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις παρεμβάσεις για το αγροτικό ρεύμα, που υπάρχει στη λίστα των αγροτών. Εκείνοι ζητούν πλαφόν στα 7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, με την κυβέρνηση να εξετάζει, πέραν της χρονικής επέκτασης του προγράμματος «Γαία», έναν συμβιβασμό (πάνω από) 8 λεπτά/Kwh ή μια οριζόντια εφαρμογή του ισχύοντος ευνοϊκού προγράμματος.

Τα φορτηγά τραβούν χειρόφρενο στις 21/12

Αντιμέτωπη με ένα καινούργιο μέτωπο που απειλεί την ομαλή τροφοδοσία των καταστημάτων και των πρατηρίων με καύσιμα, όπως και τις μετακινήσεις των πολιτών παραμονές των γιορτών, βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση. Από τις 21 Δεκεμβρίου η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος με θεσμικούς φορείς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας που διαθέτουν συνολικά περίπου 40.000 φορτηγά και βυτιοφόρα Δημοσίας Χρήσεως, άνω των 3,5 τόνων, προγραμματίζουν την κάθοδό τους σε απεργία διαρκείας από τις 21 Δεκεμβρίου 2025, διεκδικώντας την ικανοποίηση τουλάχιστον 20 αιτημάτων του κλάδου. Οπως αναφέρουν οι μεταφορείς, πρόκειται για προβλήματα ετών, που έχουν συσσωρευτεί και απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των ελληνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

«Η ανοχή και η αναμονή έχουν εξαντληθεί», τονίζουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, ζητώντας να υπάρξουν άμεσα συναντήσεις για τη δρομολόγηση λύσεων.