Το 2025 ήταν χρονιά εξαγορών για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ οι ανακοινώσεις συμφωνιών φαίνεται πως δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Το 2026 αναμένεται να συνεχιστεί η κινητικότητα, καθώς η μεγάλη ρευστότητα και η αύξηση του ανταγωνισμού ωθεί τις τράπεζες σε νέες εξαγορές.

Κάνοντας μιας βόλτα στη «λεωφόρο των τραπεζών» που τις βλέπουμε σε σειρά, βάσει των υπολοίπων χορηγήσεων στο εννεάμηνο, συναντάμε τον απολογισμό του 2025 και τα σχέδια του 2026.

Eurobank. Μετά τις κινήσεις με την Ελληνική Τράπεζα την Κύπρο και την απόκτηση της ασφαλιστικής CNP και του κλάδου ζωής της Eurolife, για το 2026, φέρεται να εξετάζει νέες εξαγορές με πρώτο στόχο τη Βουλγαρία, όπου η θυγατρική της είναι η τέταρτη μεγαλύτερη της αγοράς. Οπως έχει αναφέρει σε επενδυτές η διοίκησή της, ο τραπεζικός τομέας της Βουλγαρίας παρουσιάζει χαμηλή συγκέντρωση, γεγονός που κάνει αρκετά ελκυστικό το ενδεχόμενο εξαγοράς κάποιας μικρής τράπεζας.

Μετά τις κινήσεις με την Ελληνική Τράπεζα την Κύπρο και την απόκτηση της ασφαλιστικής CNP και του κλάδου ζωής της Eurolife, για το 2026, φέρεται να εξετάζει νέες εξαγορές με πρώτο στόχο τη Βουλγαρία, όπου η θυγατρική της είναι η τέταρτη μεγαλύτερη της αγοράς. Οπως έχει αναφέρει σε επενδυτές η διοίκησή της, ο τραπεζικός τομέας της Βουλγαρίας παρουσιάζει χαμηλή συγκέντρωση, γεγονός που κάνει αρκετά ελκυστικό το ενδεχόμενο εξαγοράς κάποιας μικρής τράπεζας. Πειραιώς. Ανακοίνωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Με αυτή την κίνηση, η Πειραιώς εξασφαλίζει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά ασφαλίσεων, με μερίδιο αγοράς 14,6%. Η διοίκηση της τράπεζας κρατά μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά της για τις επόμενες κινήσεις, όμως η αγορά… βουίζει για το ενδιαφέρον της Πειραιώς για την απόκτηση χρηματιστηριακής εταιρείας – η οποία ωστόσο διαψεύδει τα σενάρια.

Ανακοίνωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Με αυτή την κίνηση, η Πειραιώς εξασφαλίζει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά ασφαλίσεων, με μερίδιο αγοράς 14,6%. Η διοίκηση της τράπεζας κρατά μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά της για τις επόμενες κινήσεις, όμως η αγορά… βουίζει για το ενδιαφέρον της Πειραιώς για την απόκτηση χρηματιστηριακής εταιρείας – η οποία ωστόσο διαψεύδει τα σενάρια. Alpha Bank. Πραγματοποίησε τρεις εξαγορές μέσα στο 2025, με στόχο τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ειδικά σε επενδυτές. Απέκτησε την κυπριακή Astrobank, τη fintech FlexFin και την επενδυτική Axia Ventures. Πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο, η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε πως η Alpha Bank διαθέτει «άφθονο περιθώριο για να επιδιώξει συμπληρωματικές εξαγορές». Η Alpha Bank έχει ενεργή συνεργασία με την ιταλική Generali.

Πραγματοποίησε τρεις εξαγορές μέσα στο 2025, με στόχο τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ειδικά σε επενδυτές. Απέκτησε την κυπριακή Astrobank, τη fintech FlexFin και την επενδυτική Axia Ventures. Πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο, η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε πως η Alpha Bank διαθέτει «άφθονο περιθώριο για να επιδιώξει συμπληρωματικές εξαγορές». Η Alpha Bank έχει ενεργή συνεργασία με την ιταλική Generali. Εθνική. Φέρεται να εξετάζει την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου σε θυγατρική ευρωπαϊκής ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και την είσοδό της σε δεύτερη εταιρεία του κλάδου. Η ρευστότητα που έχει εξασφαλίσει από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και τα έσοδα από την πώληση του μεριδίου της στην Εθνική Ασφαλιστική (9,99%) στην Πειραιώς (62,4 εκατ. ευρώ), δίνουν στην ΕΤΕ το περιθώριο για περισσότερες κινήσεις ανάπτυξης, όπως έχει τονίσει η διοίκησή της.

Φέρεται να εξετάζει την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου σε θυγατρική ευρωπαϊκής ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και την είσοδό της σε δεύτερη εταιρεία του κλάδου. Η ρευστότητα που έχει εξασφαλίσει από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και τα έσοδα από την πώληση του μεριδίου της στην Εθνική Ασφαλιστική (9,99%) στην Πειραιώς (62,4 εκατ. ευρώ), δίνουν στην ΕΤΕ το περιθώριο για περισσότερες κινήσεις ανάπτυξης, όπως έχει τονίσει η διοίκησή της. CrediaBank. Ηρθε σε συμφωνία για την απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Τον Νοέμβριο ανακοίνωσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (90 εκατ. ευρώ) από την ισπανική τράπεζα UCI. Σήμερα, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση ελληνικής εταιρείας διαχείρισης περιουσίας, με τη διοίκηση της τράπεζας να δηλώνει πως θα ανακοινωθεί «τουλάχιστον μία συνεργασία» μέχρι το τέλος του έτους, προμηνύοντας επεκτατικές κινήσεις το 2026.

Αγνωστος Χ

Στον παραπάνω προγραμματισμό, όμως, υπάρχει και ένας άγνωστος Χ. Αυτός είναι η ΕΚΤ και οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που θα λάβει το επόμενο διάστημα για το ύψος των επιτοκίων. Σε περίπτωση που επαληθευτούν τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων εντός του 2026, οι τράπεζες ενδέχεται να βάλουν φρένο στις εξαγορές που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες, προκειμένου να ρίξουν όλο τους το βάρος στην πιστωτική επέκταση.