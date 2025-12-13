Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε χθες να εφαρμόσει από την 1η Ιουλίου 2026 σταθερό τελωνειακό δασμό 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τεθεί σε ισχύ η μόνιμη ρύθμιση για τέτοια δέματα, όπως συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε επίπεδο ΕΕ αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο κατάστημα εισαγωγών (IOSS) της ΕΕ για πληρωμή ΦΠΑ. Αυτό καλύπτει το 93% όλων των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ, αναφέρεται επίσης.

Stress tests για γεωπολιτικές κρίσεις

Σε νέα stress tests θα υποβάλει 110 εποπτευόμενες τράπεζες της ευρωζώνης η ΕΚΤ, με αντικείμενο τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε γεωπολιτικές κρίσεις. Η «δοκιμασία» για τις τράπεζες θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, ενώ η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή του «ανάποδου» stress test, όπου οι τράπεζες θα πρέπει να υπολογίσουν ποιο επίπεδο γεωπολιτικής κρίσης φέρνει επίπτωση 300 μονάδων βάσης στον δείκτη ισχυρών κεφαλαίων CET1.

Η διαδικασία αυτή θα συμπληρώσει τα stress tests που πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά και στόχο έχει να αναδείξει ποιες τράπεζες ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω ενίσχυση στο σενάριο μιας μεγάλης γεωπολιτικής κρίσης, όπως είναι η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΕΕ και Ρωσίας. Αλλωστε, όπως δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ την περασμένη εβδομάδα, μέσα στο 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθούν και stress tests για την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου για κάθε τράπεζα.

Κινητικότητα στον AKTOR

Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου 140 εκατ. ευρώ, ο Ομιλος AKTOR αναμένεται να κλείσει το 2025 με νέα «ντιλ». Οπως άφησε να εννοηθεί ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου την περασμένη εβδομάδα από την Ουάσιγκτον, η Atlantic SEE LNG Trade (σύμπραξη AKTOR – ΔΕΠΑ για την εισαγωγή αμερικανικού LNG) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αμερικανικές εταιρείες για νέες συμφωνίες προμήθειας LNG στην Ευρώπη…

Αναλήψεις μέσω POS

Σύντομα οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις συναλλαγές με κάρτες σχεδιάζουν να επιτρέψουν στους καταναλωτές να κάνουν αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών απευθείας από τα ταμεία των καταστημάτων, μέσω των POS των εμπόρων, χρησιμοποιώντας απλώς τη χρεωστική ή πιστωτική τους κάρτα. Επί της ουσίας πρόκειται για τη μετατροπή των εμπορικών σημείων σε επιπλέον «κόμβους» διαχείρισης φυσικού χρήματος, πέραν των ΑΤΜ και των τραπεζικών καταστημάτων.

Ερευνα για τις ζωοτροφές

Κατά προτεραιότητα έθεσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή της υπόθεση διευθέτησης διαφορών ενδεχόμενων κάθετων συμπράξεων στις αγορές προμήθειας ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα και ζώα συντροφιάς. Η υπόθεση είναι κομμάτι της αυτεπάγγελτης έρευνας στις αγορές εισαγωγής, παραγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα.