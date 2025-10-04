Από τα φάρμακα μέχρι τα έπιπλα, τα βαρέα φορτηγά και τις κινηματογραφικές παραγωγές, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να επιβάλλει συνεχώς δασμούς ανά τον κόσμο. Την ώρα που συνεχίζει να μιλά με την Κίνα για να καθοριστούν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις και εκκρεμεί η ρύθμιση λεπτομερειών με την Ευρώπη για την εμπορική συμφωνία που αφορά την επιβολή δασμών τουλάχιστον 15% στις εισαγωγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει ακάθεκτος.

Πρόκειται για κινήσεις της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να φέρει στις ΗΠΑ εργοστάσια παραγωγής και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το εμπορικό ισοζύγιο της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Ο Τραμπ αιφνιδίασε ξανά στα τέλη του προηγούμενου μήνα ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 100% «σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία κατασκευάζει το εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της στην Αμερική». Δεν θα ισχύσει κανένας δασμός «εάν έχει ξεκινήσει η κατασκευή» τέτοιου εργοστασίου στις ΗΠΑ, δημοσίευσε ο πρόεδρος στα αγαπημένα του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στο Truth Social.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Οι νέοι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων δεν θα ισχύουν για χώρες με εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν διατάξεις για τα φάρμακα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Με τον τρόπο αυτόν δινόταν υποσχεθείσα ανακούφιση σε οικονομίες όπως της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ιαπωνίας.

Οι δασμοί στα φαρμακευτικά προϊόντα από την ΕΕ θα περιοριστούν στο 15% σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, δήλωναν πηγές στο Bloomberg. Επίσης και τα φάρμακα από την Ιαπωνία θα δέχονται δασμούς που ορίζονται στη διμερή εμπορική συμφωνία. Η Βρετανία αντίθετα μπορεί να αντιμετωπίσει τον δασμό 100%, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, εάν οι δύο χώρες δεν συμφωνήσουν χωριστό συντελεστή για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Προϊόντα ξυλείας

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε, αυτή τη φορά ανακοινώνοντας ότι επιβάλλει δασμούς 10% στην εισαγόμενη ξυλεία και δασμούς 25% με 50% στα εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου καθώς και σε σειρά από άλλα έπιπλα, συνεχίζοντας τη δασμολογική του επίθεση στους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους. Πρόκειται για πλήγμα κυρίως για Καναδά, Μεξικό και Βιετνάμ.

Η νέα αυτή διακήρυξη του Τραμπ όριζε ως ημερομηνία έναρξης των δασμών αυτών από τις 14 Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2026. Ο Τραμπ προβάλλει ότι οι εισαγωγές ξυλείας και επίπλων απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, με στόχο να δικαιολογήσει τους νέους δασμούς βάσει του Αρθρου 232 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Ανέφερε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ στα προϊόντα ξυλείας από τη Βρετανία θα περιορίζονται στο 10% και σε εκείνα από την Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ιαπωνία στο 15% – συντελεστές που ευθυγραμμίζονται με τον βασικό δασμολογικό συντελεστή στις διμερείς συμφωνίες-πλαίσια.

Ο Τραμπ επίσης υποσχέθηκε δασμούς 25% σε βαρέα φορτηγά που εισάγονται από άλλες χώρες.

Εισαγόμενες παραγωγές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης την περασμένη εβδομάδα την απειλή του να επιβάλει δασμούς 100% σε όλες τις κινηματογραφικές ταινίες που δεν γυρίζονται στις ΗΠΑ, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι σε ξένες χώρες γίνεται κλοπή ιδεών από τον αμερικανικό αυτόν κλάδο. Υποστήριξε ότι ειδικά η Καλιφόρνια έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό και ότι οι νέοι δασμοί θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, όπως το χαρακτήρισε.

Τον Μάιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με στελέχη του Χόλιγουντ για το σχέδιό του να επιβάλει δασμούς σε εισαγόμενες κινηματογραφικές παραγωγές, αναφέροντας ότι ο κινηματογραφικός κλάδος της Αμερικής πέθαινε «με πολύ γρήγορους ρυθμούς», όπως είχε πει. Τώρα ανέφερε ότι δασμοί 100% θα επιβληθούν «σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Τραμπ δεν είχε προσδιορίσει άμεσα πότε θα τεθούν σε ισχύ τέτοιοι δασμοί. Δεν ήταν επίσης άμεσα σαφές εάν οι δασμοί θα ισχύουν για ταινίες σε υπηρεσίες streaming.