Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι νέοι δασμοί θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της διακήρυξης που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Από την 1η Ιανουαρίου, τα μέτρα θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρά. Οι δασμοί θα φτάσουν το 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και το 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας, εφόσον προέρχονται από χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.