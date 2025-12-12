Καμπανάκι για έλλειμμα 500 εκατ. ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΕΛΥΚΩ) «χτυπά» ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), που εκπροσωπεί τους ιδιώτες προμηθευτές. Με υπόμνημά του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο υπουργείο Οικονομικών και στη ΡΑΑΕΥ ζητά την άμεση κινητοποίησή τους για να αντιμετωπιστεί το θέμα που έχει ανακύψει. Στο υπόμνημά του κάνει λόγο για παρατεταμένη αδράνεια της Πολιτείας στην αντιμετώπιση του θέματος (είναι το τρίτο υπόμνημα που καταθέτει ο φορέας), σημειώνοντας ότι η απουσία θεσμικής ανταπόκρισης παραβιάζει τις ρητές υποχρεώσεις του κράτους και υποχρεώνει τους προμηθευτές να χρηματοδοτούν από ίδια κεφάλαια τον μηχανισμό ΥΚΩ, με σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά.

Με βάση την επιστολή, ο ΕΣΠΕΝ είναι κατηγορηματικά αντίθετος στην προοπτική χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, από το πλεόνασμα που ενδεχομένως θα προκύψει λόγω της λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, «το έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ ξεπερνά πλέον τα 500 εκατ. ευρώ και, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Συνδέσμου μας για τη λήψη των προβλεπόμενων από το οικείο πλαίσιο αποφάσεων, δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση ή επίσημη ανταπόκριση. Η δε πρόσφατη κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, χωρίς σαφή σχετική πρόβλεψη, εντείνει περαιτέρω την ανησυχία της αγοράς». Σημειώνει ότι από τον Απρίλιο του 2023 τα μηνιαία ανταλλάγματα προς τους Προμηθευτές αποδίδονται με απομείωση άνω του 30% κατά μέσο όρο με αποτέλεσμα το συνολικό οφειλόμενο αντάλλαγμα προς τους Προμηθευτές να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ έως τον Οκτώβριο του 2025. Οι εκπρόσωποι των ιδιωτών προμηθευτών υπογραμμίζουν ότι η κάλυψη των διαρκώς διογκούμενων οφειλών, μέσω των όποιων πλεονασμάτων προκύψουν από την ενεργοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτελέσει θεμιτή ή λειτουργική λύση.