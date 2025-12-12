Οι Ευάλωτοι Καταναλωτές και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) προστατεύονται από ειδικές ρυθμίσεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που διασφαλίζουν ευνοϊκή μεταχείριση, παράταση προθεσμιών, δυνατότητα διακανονισμού οφειλών και προστασία από διακοπή ρεύματος σε κρίσιμες περιόδους του χρόνου.

Ποιοι θεωρούνται Ευάλωτοι

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 4001/2011, Ευάλωτοι θεωρούνται:

Οικονομικά ασθενείς καταναλωτές που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.

Άτομα που εξαρτώνται από συνεχή παροχή ρεύματος για λόγους υγείας, όπως χρήστες ιατρικών συσκευών.

Ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών που ζουν μόνοι, άτομα με σοβαρές αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.

Καταναλωτές σε απομακρυσμένες περιοχές ή μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Κατηγορίες και ένταξη στο Μητρώο

Οι δικαιούχοι καταχωρούνται σε τρεις κατηγορίες:

Α’ Κατηγορία: Όσοι ήδη έχουν Κ.Ο.Τ., χωρίς νέα αίτηση.

Β’ Κατηγορία: Νοικοκυριά με άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, χωρίς περιουσιακά όρια.

Γ’ Κατηγορία: Καταναλωτές άνω των 70 που ζουν μόνοι, με αυξημένα εισοδηματικά όρια (+8.000€).

Για τις κατηγορίες Β’ και Γ’ απαιτείται αίτηση μέσω της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) και υποβολή δικαιολογητικών στον πάροχο.

Ετήσιος έλεγχος και ανανέωση

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο, εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη τήρησης των κριτηρίων, ο καταναλωτής διαγράφεται αυτόματα. Υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικής αίτησης σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων.

Ρυθμίσεις προστασίας

Οι Ευάλωτοι καταναλωτές απολαμβάνουν:

Παράταση προθεσμιών: Ελάχιστη προθεσμία 40 ημερών για εξόφληση λογαριασμών. Διακανονισμό οφειλών: Άτοκες δόσεις έως 50% της μηνιαίας δαπάνης. Διπλάσιο χρόνο συμμόρφωσης: Τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από καταγγελία σύμβασης. Απαγόρευση διακοπής ρεύματος: Από Νοέμβριο έως Μάρτιο και Ιούλιο έως Αύγουστο. Προστασία ασθενών: Διακοπή μόνο μετά από έξι απλήρωτους λογαριασμούς και ειδική ειδοποίηση, με μεταφορά στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας.

Ειδικά προνόμια εξυπηρέτησης

Οι Ευάλωτοι εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. Οι πάροχοι πρέπει να διαθέτουν:

Ειδική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

Προσαρμοσμένες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία: προσβασιμότητα στους ιστότοπους και στα σημεία εξυπηρέτησης, εκπαιδευμένο προσωπικό.

Λογαριασμούς σε μεγάλα γράμματα, Braille ή φωνητική ενημέρωση για τυφλούς.

Επικοινωνία μέσω νοηματικής γλώσσας, SMS ή email για άτομα με προβλήματα ακοής.

Εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής χωρίς φυσική παρουσία για όσους έχουν κινητικά προβλήματα.

Οι ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζουν ότι οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές έχουν ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, μειώνοντας τον κίνδυνο διακοπών και εξασφαλίζοντας ισότιμη και προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση.