Υπεγράφη από τον υπουργό και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο, αντίστοιχα, η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει την εφαρμογή του νέου δυναμικού ή αλλιώς πορτοκαλί τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ρεύματος και διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές. Η προσθήκη του πορτοκαλί τιμολογίου, δίπλα στα υφιστάμενα πράσινο, μπλε και κίτρινο, στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η νέα επιλογή δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, όταν υπάρχει αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η εφαρμογή των πορτοκαλί τιμολογίων θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.ά.) και την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Προϋπόθεση ο «έξυπνος» μετρητής

Όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου, τα νέα δυναμικά τιμολόγια θα ενισχύσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις με ευέλικτη παραγωγή. Προϋπόθεση για τη χρήση τους αποτελεί η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα πιστοποιημένων μετρήσεων.

Για τους μικρούς πελάτες προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, που αφορούν τη δομή και τη διαμόρφωση των τιμολογίων, τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης, την παρουσίαση των λογαριασμών και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από τους προμηθευτές.

Διαφάνεια και ενημέρωση των καταναλωτών

Η τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας θα ανακοινώνεται το αργότερο έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προσαρμόζουν έγκαιρα τη χρήση ρεύματος.

Παράλληλα, οι προμηθευτές θα αποστέλλουν ALERT μέσω SMS ή Viber έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας, σε περίπτωση που η τιμή προμήθειας προβλέπεται να ξεπεράσει τα 180 €/MWh για κάποια χρονική περίοδο.

Επιπλέον, θα απαγορεύεται ρητά κάθε ρήτρα πρόωρης αποχώρησης από προγράμματα δυναμικής τιμολόγησης, εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί να λήξει τη σύμβασή του.

Οικονομικά οφέλη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Το πορτοκαλί τιμολόγιο αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερο όφελος σε πελάτες που καταναλώνουν κυρίως ρεύμα μεταξύ 8:00 και 17:00 ή μπορούν να μεταφέρουν πάνω από το 65% της κατανάλωσής τους σε αυτή τη ζώνη.

Η εξοικονόμηση προκύπτει από τη χαμηλότερη τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς κατά τις ώρες αυτές, σε σχέση με τη μέση τιμή της ημέρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μείωση του κόστους μπορεί να κυμανθεί από 10% έως 18%, ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης.

Κλάδοι όπως η οικοδομική δραστηριότητα (ξυλουργεία, μαρμαράδικα, εγκαταστάσεις κουφωμάτων), η μεταποίηση με μονή βάρδια και τα γραφεία που λειτουργούν κυρίως 9:00-17:00, αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο, καθώς παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση σε ώρες μειωμένου κόστους.

Ενδεικτικά παραδείγματα

– Εμπορικός πελάτης που κατανάλωσε το 65% της ενέργειας μεταξύ 8:00-17:00 το πρώτο εξάμηνο του 2025, θα είχε τελική τιμή 98 €/MWh έναντι 108,6 €/MWh, δηλαδή όφελος περίπου 10%.

– Βιομηχανικός πελάτης με 80% κατανάλωση στο ίδιο ωράριο, θα είχε τελική τιμή 89 €/MWh έναντι 108,6 €/MWh, δηλαδή όφελος περίπου 18%.

Το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί από τις τιμές προμήθειας που θα ανακοινώνονται καθημερινά από τους προμηθευτές και ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο από τα παραπάνω ποσοστά.