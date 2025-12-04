Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα – Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν

  • Σε ποια νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις λύνουν τα χέρια
  • Γιατί «κλειδώνει» μέρος του μηνιαίου κόστους για ρεύμα και ποιες οι προϋποθέσεις
  • Πόσο κοστίζει η μετακίνηση στη νέα κατηγορία που θα είναι διαθέσιμη από το 2026, με τη διάθεση των «έξυπνων μετρητών»

Επιστρέφει με κίνημα

Τι ανακοίνωσε χθες ο Τσίπρας, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν

ΕΝΘΕΤΟ ΥΓΕΙΑ

Πώς επιβραδύνεται το γήρας

Απλές και χρηστικές συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ψάχνουν τις γονικές παροχές

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

«Καψώνια» αντί για… ειρήνευση

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-5

Οι ερυθρόλευκοι ξεσήκωσαν τις Κυκλάδες

ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ 1-1

Ο Γιακουμάκης άλλαξε τις ισορροπίες για την τετράδα

Ο ΠΑΟ 1-0 ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

