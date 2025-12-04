Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα – Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν
- Σε ποια νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις λύνουν τα χέρια
- Γιατί «κλειδώνει» μέρος του μηνιαίου κόστους για ρεύμα και ποιες οι προϋποθέσεις
- Πόσο κοστίζει η μετακίνηση στη νέα κατηγορία που θα είναι διαθέσιμη από το 2026, με τη διάθεση των «έξυπνων μετρητών»
==================================================================================================
Επιστρέφει με κίνημα
Τι ανακοίνωσε χθες ο Τσίπρας, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν
==================================================================================================
ΕΝΘΕΤΟ ΥΓΕΙΑ
Πώς επιβραδύνεται το γήρας
Απλές και χρηστικές συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες
==================================================================================================
ΟΠΕΚΕΠΕ
Ψάχνουν τις γονικές παροχές
==================================================================================================
ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ
«Καψώνια» αντί για… ειρήνευση
===================================================================================================
ΟΜΑΔΑ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-5
Οι ερυθρόλευκοι ξεσήκωσαν τις Κυκλάδες
===================================================================================================
ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ 1-1
Ο Γιακουμάκης άλλαξε τις ισορροπίες για την τετράδα
===================================================================================================
Ο ΠΑΟ 1-0 ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
===================================================================================================