Από τις αρχές του 2026 μπαίνουν στη ζωή των καταναλωτών που διαθέτουν «έξυπνο μετρητή» ρεύματος τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια που θα προσφέρουν τη δυνατότητα χρέωσης με βάση την εξέλιξη της χονδρικής αγοράς της ενέργειας σε ωριαία βάση.

Με απλά λόγια, τα τιμολόγια αυτά θα επιτρέπουν στους καταναλωτές, καθώς η τιμή του ρεύματος αλλάζει, να ενημερώνονται και να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές προγραμματίζοντας τις καταναλώσεις σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή να προστατεύονται από περιττά κόστη όταν οι τιμές θα ξεφεύγουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στην οποία βασίστηκε η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, τα νέα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια θα είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 για τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας (με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA) και από την 1η Απριλίου 2026 στους οικιακούς καταναλωτές (με ισχύ παροχής έως και 25 kVA).

Μεγαλύτερη ευελιξία

Τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια θα είναι απλά, διαφανή και επαληθεύσιμα, με τη δομή τους να είναι κατανοητή στους καταναλωτές και να τους επιτρέπει να επαληθεύουν τις χρεώσεις του λογαριασμού κατανάλωσης αλλά και να υπολογίζουν μελλοντικές χρεώσεις. Μάλιστα, στο νέο πλαίσιο προβλέπεται ότι η μετακίνηση των καταναλωτών με πορτοκαλί θα είναι ελεύθερη, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης από τους προμηθευτές θα θεωρείται καταχρηστική.

Τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια θα είναι δύο κατηγοριών και θα αφορούν μικρούς και μεγάλους πελάτες των παρόχων.

Διαχείριση για οικονομία

Για τους μικρούς καταναλωτές (οικιακούς και μη) το δυναμικό τιμολόγιο θα αποτελείται από δύο μέρη, συγκεκριμένα την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας, η οποία θα μεταβάλλεται ανά ώρα. Και οι δύο χρεώσεις θα είναι γνωστές στον καταναλωτή εκ των προτέρων. Ειδικότερα, η πάγια χρέωση θα είναι ένα σταθερό ποσό που θα χρεώνεται ανά μήνα και θα είναι ανεξάρτητη από την κατανάλωση.

Θα ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αυτήν ο προμηθευτής θα μπορεί να εφαρμόζει εκπτώσεις, αρκεί αυτό να αναφέρεται στη σύμβαση. Μάλιστα, η πάγια χρέωση θα μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τους καταναλωτές (π.χ. οικιακούς και μη οικιακούς). Οσον αφορά την τελική τιμή προμήθειας, θα είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα και θα γνωστοποιείται στον καταναλωτή πριν από την κατανάλωση.

Η τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας θα ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης και θα αφορά τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ευρώ ανά κιλοβατώρα) για την κατανάλωση μιας συγκεκριμένης ώρας της ημέρας, μιας συγκεκριμένης ημέρας, ενός συγκεκριμένου μήνα της συμβατικής περιόδου.

Αυτή η πληροφορία θα δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να προγραμματίζουν τις καταναλώσεις τους, όπως η χρήση ενεργοβόρων συσκευών, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και έτσι να περιορίζουν τα κόστη τους. Οι πληροφορίες για τις τιμές θα είναι προσβάσιμες σε μια διαλειτουργική πλατφόρμα καθώς και στους ιστότοπους των προμηθευτών. Επιπλέον οι προμηθευτές θα ειδοποιούν με «alert» τους μικρούς πελάτες για τις ώρες στις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες στις οποίες είναι υψηλότερες ώστε να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω SMS ή e-mail ακόμα και σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής για κάποια ώρα της ημέρας πάνω από 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μεγάλοι πελάτες

Στην περίπτωση των μεγάλων καταναλωτών (επαγγελματική χρήση) οι χρεώσεις προμήθειας θα μπορούν να είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του κάθε πελάτη και στις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, δηλαδή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τις ανάγκες της. Η τελική τιμή προμήθειας θα είναι η κυμαινόμενη, κατά μέγιστο ανά ώρα, και θα είναι συνάρτηση μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Και για αυτή την ομάδα καταναλωτών θα υπάρχει «alert» για τις τιμές, με τους προμηθευτές να ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με SMS σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας πάνω από 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, υποχρέωση παροχής πορτοκαλί δυναμικού τιμολογίου θα έχουν όλοι οι προμηθευτές που εκπροσωπούν περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες τον Δεκέμβριο ή τον Ιούνιο κάθε έτους.