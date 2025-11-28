Μια μικρή αλλά ουσιαστική ελάφρυνση αναμένεται να δουν οι καταναλωτές στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Δεκέμβριο, καθώς η υποχώρηση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 5% τον Νοέμβριο δημιουργεί για πρώτη φορά περιθώριο αποκλιμάκωσης μετά από δύο μήνες αυξήσεων. Οι πάροχοι ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τη Δευτέρα νέες, ελαφρώς μειωμένες χρεώσεις, την ώρα που η αγορά προετοιμάζεται για μια σημαντική αλλαγή, την εισαγωγή των «ευέλικτων σταθερών» τιμολογίων από τις αρχές του 2026, που αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το τοπίο στις λιανικές χρεώσεις ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι χρεώσεις Νοεμβρίου ξεκινούσαν από 13,9 και έφτασαν μέχρι 26,4 λεπτά ανά kWh. Η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ανατροπή στη χονδρική τιμή

Η αποκλιμάκωση στη χονδρική αγορά συνεχίζει να δημιουργεί «χώρο» για πιο οικονομικές χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Μέχρι και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 106,65 ευρώ/MWh, χαμηλότερα από τα 112,26 ευρώ του προηγούμενου μήνα. Μετά την εντυπωσιακή πτώση του Αυγούστου, ο Νοέμβριος γίνεται ο πρώτος μήνας που ανακόπτεται η ανοδική τάση που είχε ακολουθήσει.

Στελέχη της αγοράς αποδίδουν αυτή τη θετική εικόνα κυρίως στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Η ηπιότερη ζήτηση για ρεύμα, σε συνδυασμό με την υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ, κράτησαν περιορισμένη τη συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων, συγκρατώντας έτσι το κόστος στη χονδρική.

Γι’ αυτό και μέσα στον Νοέμβριο σημειώθηκαν αρκετές ώρες με μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές τιμές. Τα φαινόμενα αυτά δείχνουν ότι, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υπερέβη τόσο την εγχώρια κατανάλωση όσο και τις εξαγωγές.

Χωρίς εκπλήξεις τα πράσινα τιμολόγια

Με το τέλος του Δεκεμβρίου, τα πράσινα τιμολόγια συμπληρώνουν δύο χρόνια στην αγορά, από τότε που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2024 με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ. Το θεσμικό πλαίσιο που τα ορίζει δεν περιλαμβάνει ημερομηνία λήξης, επομένως δεν προβλέπεται η απόσυρσή τους.

Καθώς το υπουργείο δεν εξετάζει κάποια παρέμβαση, τουλάχιστον όχι μέσα στο 2026, τα πράσινα τιμολόγια θα συνεχίσουν να προσφέρονται όπως ακριβώς σήμερα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και το επόμενο έτος, όποιος καταναλωτής παραμένει σε πράσινο προϊόν θα συνεχίσει να χρεώνεται με βάση την τιμή που ανακοινώνεται κάθε μήνα.

Έτσι, κάθε 1η του μήνα οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τη νέα χρέωση που θα ισχύσει για τις κιλοβατώρες που θα καταναλώσουν. Παράλληλα, οι πάροχοι θα παραμείνουν υποχρεωμένοι να διαθέτουν πράσινο τιμολόγιο σε κάθε νέο πελάτη που το ζητά.

Έρχονται τα «ευέλικτα σταθερά» το 2026

Παρότι το θεσμικό πλαίσιο παραμένει σταθερό, η έντονη μεταβλητότητα του πράσινου κυμαινόμενου τιμολογίου έχει οδηγήσει χιλιάδες καταναλωτές να στραφούν ξανά στη σιγουριά των σταθερών χρεώσεων. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, τα ειδικά προγράμματα έχασαν πάνω από 600.000 πελάτες, την ώρα που τα σταθερά συμβόλαια κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά ετοιμάζεται για ένα νέο προϊόν, και αυτό θα είναι τα «ευέλικτα μπλε» τιμολόγια, την επόμενη γενιά σταθερών χρεώσεων, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2026 με απόφαση της ΡΑΑΕΥ.