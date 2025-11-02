Η πλειονότητα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε σε αυξήσεις στα ειδικά ή «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο, συγκριτικά με τον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι μεγάλοι πάροχοι απορρόφησαν μέρος της ανόδου στη χονδρεμπορική τιμή, περιορίζοντας τις ανατιμήσεις προς τους καταναλωτές.

Οι μικρότεροι πάροχοι, αντίθετα, προχώρησαν σε σημαντικότερες αυξήσεις που κυμάνθηκαν από 10,56% έως και 25,5%, καθώς διαθέτουν μικρότερα περιθώρια απορρόφησης του κόστους.

Η άνοδος στη χονδρεμπορική αγορά

Η μέση τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας εκτινάχθηκε τον Οκτώβριο κατά 21%, φθάνοντας στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Από τον Αύγουστο, όταν η τιμή ήταν στα 73,15 ευρώ, η αύξηση αγγίζει το 53,56%.

Η εξέλιξη αυτή καθόρισε και τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο, καθώς η χονδρεμπορική τιμή αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό τους.

Οι κινήσεις των μεγάλων παρόχων

Οι μεγάλοι πάροχοι, όπως η ΔΕΗ, η Protergia, η ΗΡΩΝ και η Elpedison, περιόρισαν την επίπτωση της ανόδου στη χονδρεμπορική αγορά. Η ΗΡΩΝ διατήρησε αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η Elpedison κράτησε τη χρέωση στα 0,1524 ευρώ για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες.

Η Protergia, με μερίδιο 21,51% στην αγορά, αύξησε τη χρέωση κατά 6,71%, στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα, μετά από μήνες πλήρους απορρόφησης των αυξήσεων. Η ΔΕΗ, με μερίδιο 48,89%, προχώρησε σε μικρή αναπροσαρμογή 7,93%, διαμορφώνοντας τη χρέωση στα 0,13928 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η NRG, που κατέχει το 4,39% της αγοράς, αύξησε το πράσινο τιμολόγιο κατά 6,49%, στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Οι αυξήσεις των μικρότερων παρόχων

Οι μικρότεροι πάροχοι, χωρίς δική τους ηλεκτροπαραγωγή, προχώρησαν σε υψηλότερες αυξήσεις. Η ZENIΘ ανέβασε τη χρέωση κατά 10,56%, στα 0,25227 ευρώ ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή στην αγορά. Η Ελινόιλ προχώρησε σε αύξηση 13,88%, ενώ η «Φυσικό Αέριο» ανατίμησε το πράσινο τιμολόγιο κατά 18,67%, στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Volton προχώρησε στη μεγαλύτερη αύξηση, 25,5%, ανεβάζοντας τη χρέωση στα 0,19936 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Παρά τις αυξήσεις, η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η χώρα κατατάσσεται 18η μεταξύ 27 κρατών, με μέση χρέωση 0,2263 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,2872 ευρώ στην Ε.Ε.

Η Γερμανία είναι η ακριβότερη χώρα με 0,3835 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η Ουγγαρία η φθηνότερη με 0,1040 ευρώ. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση, με χρέωση 0,2785 ευρώ ανά κιλοβατώρα, παραμένοντας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 0,2862 ευρώ.