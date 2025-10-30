Tα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης τόσο οι επιχειρήσεις-καταναλωτές.

Ο εν. επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Γίνεται να έρχονται λογαριασμοί χωρίς να γίνονται μετρήσεις, γίνονται εκτιμήσεις κάθε μήνα. Δεν έρχονται επίσης πολλοί εκκαθαριστικοί λογαριασμοί για διάφορους λόγους και μαζεύονται υπέρογκα ποσά».

Τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές με τον ΔΕΔΔΗΕ

Υπέρογκες και αδικαιολόγητες χρεώσεις σε λογαριασμούς ρεύματος.

Λανθασμένες μετρήσεις ή ελλιπής ενημέρωση για την κατανάλωση

Μεγάλες καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση νέων ή νεόδμητων ακινήτων (Ή καθυστερήσεις μίσθωσης / αγοράς δεσμευμένου υποσταθμού)

Καθυστερήσεις στη σύνδεση φωτοβολταϊκών και άλλων ΑΠΕ στο δίκτυο

Ανεπαρκής εξυπηρέτηση και δυσκολία επικοινωνίας με τα γραφεία ΔΕΔΔΗΕ

Καθυστερήσεις στην αποκατάσταση βλαβών και ελλιπής ενημέρωση για τον χρόνο επαναφοράς

Λάθη σε αιτήσεις επανασύνδεσης ή αλλαγής παρόχου

Ανεπαρκής συντήρηση του δικτύου με αποτέλεσμα συχνές διακοπές ρεύματος

Έλλειψη διαφάνειας και καθυστέρηση στη διόρθωση λαθών χρέωσης

Καθυστερήσεις ή προβλήματα στις αποζημιώσεις για ζημιές από διακοπές ρεύματος

Πώς μπορούν οι πολίτες να βρουν λύση

Υποβολή επίσημης καταγγελίας στον ΔΕΔΔΗΕ

Προσφυγή στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ – πρώην ΡΑΕ)

Καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή

Αναφορά στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Προσφυγή στη δικαστική οδό για αποζημίωση

Επικοινωνία και υποστήριξη από ενώσεις καταναλωτών (όπως ΕΚΠΟΙΖΩ, ΙΝΚΑ)

Υποβολή αναφοράς σε περιφερειακές υπηρεσίες ενέργειας

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ για παρακολούθηση και απόδειξη ενεργειών

Αξιοποίηση της ΡΑΑΕΥ για διαμεσολάβηση σε καθυστερήσεις συνδέσεων ή φωτοβολταϊκών

Συλλογικές προσφυγές ή δημόσιες αναφορές για συστημικά προβλήματα (μέσω ΜΜΕ ή φορέων)

Γενικά τι πρέπει να κοιτάξουμε ή να προσέξουμε

Όταν λαμβάνετε λογαριασμό που φαίνεται υπερβολικός: Ελέγξτε αν η χρέωση βασίστηκε σε πραγματική μέτρηση ή εκτίμηση. Αν είναι εκτίμηση, ζητήστε διόρθωση.

Αν κάνετε αίτηση ηλεκτροδότησης νέου ακινήτου: ρωτήστε για τον προβλεπόμενο χρόνο σύνδεσης, και ζητήστε γραπτή αποτύπωση της κατάστασης.