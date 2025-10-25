Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τις τιμές του ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση οφείλεται κυρίως στις μεταβολές της αγοράς, αν και η κατάσταση βελτιώθηκε κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου λόγω της αύξησης της παραγωγής από ΑΠΕ, με αποτέλεσμα η τελική επιβάρυνση να μετριαστεί.

Η αύξηση της χονδρικής θα επηρεάσει τα κυμαινόμενα τιμολόγια, με πιθανές αυξήσεις στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.

Ποιοι είναι οι οικονομικότεροι τρόποι θέρμανσης