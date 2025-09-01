Τον Αύγουστο σημειώθηκε σημαντική μείωση στη μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς καταγράφηκε πτώση σχεδόν 27% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Η μείωση αυτή αποδίδεται στις ήπιες καιρικές συνθήκες, στην αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις υψηλότερες εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που περιόρισαν τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά.

Η αποκλιμάκωση στη χονδρική τιμή αναμένεται να αποτυπωθεί και στα πράσινα τιμολόγια, καθώς οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις τελικές χρεώσεις, προσφέροντας πιο οικονομικές τιμές στους καταναλωτές.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, οι τιμές των πράσινων τιμολογίων κυμάνθηκαν μεταξύ 15 και 25 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ενώ το κόστος προμήθειας ήταν αισθητά χαμηλότερο. Η απόκλιση αυτή δημιουργεί περιθώριο για σημαντικές μειώσεις στις τιμές του Σεπτεμβρίου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα των παρόχων ενέργειας.

Η πτωτική πορεία στις τιμές του ρεύματος ενισχύεται από τη σταθερή παραγωγή ΑΠΕ, τις ευνοϊκές θερμοκρασίες και τη μειωμένη ζήτηση, παράγοντες που συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών και στη λιανική αγορά.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«(…) Ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας. Η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά το ένα τρίτο κι αυτός μονάχα ελπίζει σε πτώση τιμών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί (…) για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα», επισημαίνει το ΚΚΕ.

Τι θα πληρώσουμε για τιμές ηλεκτρικό ρεύμα – Πού θα κυμανθούν τα τιμολόγια το φθινόπωρο

Τιμές Χονδρικής: -25% έως -27%

Τιμές Λιανικής: -12 έως -14%

Μέση τιμή Πράσινο Τιμολόγιο

Αύγουστος: 18,7 €/kWh

Σεπτέμβριος: 16,5 €/kWh

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος