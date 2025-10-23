Ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου 2025 το χειμερινό ωράριο του νυχτερινού (διζωνικό) τιμολογίου ρεύματος, προσφέροντας στους καταναλωτές δυνατότητα εξοικονόμησης στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ώρες του διζωνικού τιμολογίου

Χειμερινό ωράριο (Νοέμβριος – Μάρτιος)

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Θερινό ωράριο (Απρίλιος – Οκτώβριος)

Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00

Οι ζώνες ισχύουν καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Έλεγχος ένταξης στο νέο διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος

Από την 1η Φεβρουαρίου 2025, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν έχουν ενταχθεί στο νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ. Αρκεί η εισαγωγή του αριθμού παροχής, προκειμένου να εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα, όπως:

«Βάσει του αριθμού Παροχής σας, είσαστε ήδη στο Διζωνικό Σύστημα Μειωμένης Τιμολόγησης (σε ισχύ από 01/02/2025). Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς.»

Για οποιεσδήποτε απορίες, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κατηγορία αιτήματος «Θέματα Διζωνικής Μειωμένης Τιμολόγησης» στην πλατφόρμα ή να επικοινωνούν δωρεάν με τον ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000, παρέχοντας τον αριθμό παροχής για άμεση ενημέρωση.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/11742/460 (ΦΕΚ Β’ 295/31.01.2025):

Καθορίζονται οι χρονικές περίοδοι μειωμένου τιμολογίου.

Ορίζονται οι ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προμηθευτών και των καταναλωτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές με έξυπνους μετρητές εντάσσονται αυτόματα στο νέο ωράριο.

Οι κάτοχοι παλαιών μετρητών θα ενημερωθούν από τον πάροχό τους και μπορούν να υποβάλουν αίτημα αλλαγής χωρίς κόστος.

Οι υπάρχουσες συμβάσεις παραμένουν σε ισχύ, ενσωματώνοντας το νέο ωράριο αυτόματα.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση εντός τριών μηνών χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η διεύρυνση του ωραρίου μειωμένης χρέωσης, ειδικά στη μεσημβρινή ζώνη, δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίζονται πλυντήρια, θερμοσίφωνες, μαγείρεμα ή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε ώρες χαμηλότερης τιμής, εξοικονομώντας χρήματα και υποστηρίζοντας την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας.