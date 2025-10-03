Σταθερές ή μειωμένες χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο βλέπουν οι πελάτες των μεγάλων παρόχων ΔΕΗ και Protergia, ενώ αρκετοί μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις.

Αναλυτικά οι χρεώσεις των παρόχων για τον Οκτώβριο:

ΔΕΗ: Γ1/Γ1Ν σταθερά στα 12,9 λεπτά/KWh, ζώνες χαμηλής χρέωσης 11,48 λεπτά/KWh

Protergia: Μείωσε το «πράσινο» Value Special στα 14,9 λεπτά (από 15,9)

Ήρων: Σταθεροποιήθηκε στα 14,76 λεπτά/KWh (από 10,9)

Elpedison: Πρώτες 100 KWh στα 15,24 λεπτά/KWh, από 101 KWh και πάνω στα 21,9 λεπτά/KWh (από 15,24)

Φυσικό Αέριο: 16,6 λεπτά/KWh (από 15,74)

NRG: 18,5 λεπτά/KWh (από 15,9)

Eunice: 17,74 λεπτά/KWh

Ζενίθ: 22,81 λεπτά/KWh (από 16,15)

ελίν: 17,1 λεπτά/KWh (από 8,97)

Volton: 15,88 λεπτά/KWh (από 13,5)

Η αγορά δείχνει δύο ταχύτητες, καθώς οι μεγάλοι πάροχοι απορροφούν τις αυξήσεις, ενώ οι μικρότεροι εμφανίζουν σημαντικές ανατιμήσεις. Οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε σταθερά προϊόντα «μπλε» τιμολόγια για να αποφύγουν διακυμάνσεις και απρόβλεπτες αυξήσεις.