Σταθερές ή μειωμένες χρεώσεις θα δουν η πλειονότητα των νοικοκυριών που βρίσκονται στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις τιμές που ανακοίνωσαν οι μεγαλύτεροι πάροχοι, οι οποίοι κατέχουν σχεδόν το 80% της χαμηλής τάσης. Κι αυτό γιατί απορρόφησαν τις αυξήσεις της χονδρικής αγοράς τον περασμένο μήνα, με αιχμή τη ΔΕΗ και την Protergia (Metlen).

Ωστόσο, η συνολική εικόνα δείχνει «τιμολόγια δύο ταχυτήτων». Οι μικρότεροι και μη καθετοποιημένοι πάροχοι, που έχουν περιορισμένη δυνατότητα να απορροφούν τις διακυμάνσεις, αύξησαν τις τιμές. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο η χονδρική τιμή ρεύματος σημείωσε άνοδο 27%, τάση που αποτυπώνει έντονες διακυμάνσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΔΕΗ: Σταθερά στα 12,9 λεπτά

Η ΔΕΗ, στην οποία ανήκει μεγάλη μερίδα των καταναλωτών στα «πράσινα» τιμολόγια, διατήρησε αμετάβλητη την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όσο και τον Σεπτέμβριο. Για τους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, η χρέωση παραμένει στα 11,48 λεπτά την κιλοβατώρα τις ώρες χαμηλής ζήτησης.

Πού κινείται η αγορά

Protergia: Μείωσε το «πράσινο» Value Special στα 14,9 λεπτά από 15,9 λεπτά/KWh.

Ήρων: Σταθεροποιήθηκε στα 14,76 λεπτά/KWh.

Elpedison: Διατήρησε τις πρώτες 100 KWh στα 15,24 λεπτά και αύξησε τις επόμενες στις 21,9 λεπτά/KWh.

Ποιοι αύξησαν τις τιμές

Φυσικό Αέριο: 16,6 λεπτά/KWh

nrg: 18,5 λεπτά/KWh

Eunice: 17,74 λεπτά/KWh

Ζενίθ: 22,81 λεπτά/KWh

ελίν: 17,11 λεπτά/KWh

Volton: 15,88 λεπτά/KWh

Ο μέσος όρος

Ο μέσος όρος των «πράσινων» τιμολογίων διαμορφώθηκε στα 16,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τον Οκτώβριο, από 13,92 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο οι χρεώσεις είχαν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο του 2025, λίγο κάτω από τα 14 λεπτά/KWh, έναντι 18,3 λεπτών τον Αύγουστο.

Στροφή στα μπλε σταθερά προϊόντα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εντείνεται η στροφή των καταναλωτών προς τα «μπλε» σταθερά τιμολόγια, τα οποία είναι κατά περίπου 15% φθηνότερα από τα πράσινα. Ο αριθμός των συμβολαίων σταθερής τιμής οδεύει πλέον προς τα 2 εκατομμύρια, με τις εταιρείες να ρίχνουν συνεχώς νέες εκδοχές στην αγορά.