Αυξημένο ρίσκο χωρίς ουσιαστικό όφελος φαίνεται να αναλαμβάνουν οι καταναλωτές που παραμένουν στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της αγοράς. Τα σταθερά τιμολόγια, γνωστά και ως “μπλε”, προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε πολλές περιπτώσεις, ενώ παράλληλα προστατεύουν από ενδεχόμενες ανατιμήσεις.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις επιλογές των καταναλωτών, καθώς η πλειονότητα όσων αλλάζουν πάροχο ή συμβόλαιο προτιμούν τις σταθερές χρεώσεις. Ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε προϊόντα αυτής της κατηγορίας.

Συγκριτική εικόνα τιμολογίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου διαμορφώνονται πάνω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα – με μοναδική εξαίρεση το τιμολόγιο της Ελίν στα 0,08979 σεντς – και φθάνουν έως τα 0,16 σεντς. Αντιθέτως, στα σταθερά τιμολόγια υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 σεντς, με ανώτατο όριο τα 17 σεντς.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα κίτρινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι οι τιμές τους καθορίζονται εκ των υστέρων. Εξαίρεση αποτελούν τα τιμολόγια του Ήρωνα, τα οποία μειώθηκαν κατά 53% στα 7,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, καθώς και το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ στην ίδια τιμή. Οι υπόλοιπες προσφορές κινούνται πάνω από τα 10 σεντς, φθάνοντας και τα 18 σεντς.

Προοπτικές για τον Οκτώβριο

Παρά τις μειώσεις τιμών που καταγράφηκαν το Σεπτέμβριο στα περισσότερα τιμολόγια, η εικόνα δεν αναμένεται να διατηρηθεί και τον Οκτώβριο. Οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν ανοδική τάση, φθάνοντας κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 73 ευρώ τον Αύγουστο.

Νέα προϊόντα σταθερής χρέωσης

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πρόσφατα το νέο σταθερό προϊόν ΔΕΗ myHome Plan, με σταθερή μηνιαία χρέωση 60 ευρώ που περιλαμβάνει τόσο τις χρεώσεις προμήθειας όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Το προϊόν απευθύνεται σε ετήσια κατανάλωση 2.500-4.500 kWh και προβλέπει εκκαθάριση της κατανάλωσης δύο φορές τον χρόνο, στον έκτο και δωδέκατο μήνα της σύμβασης. Η εκκαθάριση θα γίνεται με τιμή κιλοβατώρας 14,5 σεντς, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται και από προσφορές μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Protergia παρουσίασε το προϊόν Picasso, με σταθερή μηνιαία χρέωση από 29,99 ευρώ, ανάλογα με την ετήσια κατανάλωση, συμπεριλαμβάνοντας τόσο το κόστος ενέργειας όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.