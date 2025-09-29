Την Τετάρτη (1/10) θα ανακοινωθούν οι τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, όπου ήδη καταγράφεται αύξηση 24%.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις στους καταναλωτές.

Η τιμή χονδρικής για τον Σεπτέμβριο έκλεισε στα 91 ευρώ ανά μεγαβατώρα (9,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα), έναντι 73 ευρώ τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 24,4%. Στο μεταξύ, τα «πράσινα» τιμολόγια τον Σεπτέμβριο κυμάνθηκαν από 8,9 έως 16 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τη ΔΕΗ –που καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών– να διαμορφώνει την τιμή στα 13 λεπτά.

«Η τιμή του κόστους ενέργειας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αν διαπιστωθεί προσπάθεια μη μετακύλισης μειώσεων στη λιανική, η κυβέρνηση θα παρέμβει», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις – ή, αν υπάρξουν, θα είναι περιορισμένες. «Αυτό, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την τελική τιμή χονδρικής που θα διαμορφωθεί αύριο», πρόσθεσε.