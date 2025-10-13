Η τιμή της μεγαβατώρας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος καταγράφει σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου μεγάλη αύξηση. Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή φτάνει τα 158,35 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο 104,56% σε σχέση με την Κυριακή, όταν ήταν στα 77,41 ευρώ/MWh και το Σάββατο στα 72,37 ευρώ/MWh. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν και αρνητικές τιμές σε ορισμένες ώρες, -1 ευρώ το Σάββατο και -3,81 ευρώ την Κυριακή.

Σήμερα παρατηρείται μεγάλη διακύμανση στην τιμή, με χαμηλό 0,20 ευρώ/MWh και υψηλό 459,08 ευρώ/MWh.

Όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα, το φυσικό αέριο καταλαμβάνει το 51,12%, οι ΑΠΕ 36,33%, τα υδροηλεκτρικά 4,31%, ο λιγνίτης 3,35% και οι εισαγωγές 3,19%.

Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, τα συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου στο TTF έκλεισαν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στα 31,9 ευρώ/MWh, σημειώνοντας πτώση 1,42% σε ημερήσια βάση.