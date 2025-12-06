Από τον Ιανουάριο του 2026, όσοι έχουν «έξυπνο μετρητή» ρεύματος θα μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια. Η ιδέα τους είναι απλή, η τιμή του ρεύματος αλλάζει ανά ώρα και εσύ μπορείς να προσαρμόζεις την κατανάλωσή σου για να εκμεταλλεύεσαι τις χαμηλές τιμές ή να αποφύγεις περιττά έξοδα όταν η τιμή «εκτοξεύεται».

Τα νέα τιμολόγια ρεύματος θα είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου για τους μεγάλους καταναλωτές (με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA) και από την 1η Απριλίου για τα νοικοκυριά (με ισχύ παροχής έως και 25 kVA). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίζεις την τιμή της επόμενης μέρας πριν από τις 17:00, ώστε να προγραμματίζεις τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών. Και όχι μόνο! Θα λαμβάνεις ειδοποιήσεις μέσω SMS ή email για τις ώρες που η τιμή είναι ιδιαίτερα χαμηλή ή πολύ υψηλή.

Για τους μικρούς καταναλωτές, η χρέωση θα έχει δύο μέρη, μια σταθερή πάγια και μια κυμαινόμενη τιμή ανά ώρα. Η σταθερή πάγια δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μπορεί να έχει και εκπτώσεις, ενώ η κυμαινόμενη τιμή προμήθειας θα σε καθοδηγεί πότε να «φορτώνεις» ή να περιορίζεις την κατανάλωση.

Οι μεγάλοι καταναλωτές (επαγγελματική χρήση) θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία καθώς η τιμή προμήθειας θα προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και τις ανάγκες της επιχείρησης, με ειδοποιήσεις για επικείμενες αυξήσεις ώστε να προγραμματίζουν ανάλογα τη χρήση τους.

Με λίγα λόγια, τα πορτοκαλί τιμολόγια δίνουν στον καταναλωτή τον έλεγχο να μπορεί να εξοικονομεί χρήματα, να προγραμματίζει την κατανάλωσή του και να αποφεύγει περιττά κόστη, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς την αγορά.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, υποχρέωση παροχής πορτοκαλί δυναμικού τιμολογίου θα έχουν όλοι οι προμηθευτές που εκπροσωπούν περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες τον Δεκέμβριο ή τον Ιούνιο κάθε έτους.