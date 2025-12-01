Με μείωση στις χρεώσεις των τιμολογίων ρεύματος εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2025, καθώς τα τιμολόγια που αναμένεται να ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τον μήνα Δεκέμβριο, σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, θα καταγράψουν όπως όλα δείχνουν οριακή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η μέση τιμή διαμορφώνεται χαμηλότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 η μέση τιμή χονδρικής για τον Νοέμβριο κυμάνθηκε στα 97,94 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, μειωμένη κατά 11,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Η τρέχουσα εικόνα των τιμών της χονδρικής αγοράς σε συνδυασμό με την εμπορική πολιτική των εταιρειών δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας για φθηνότερες χρεώσεις έστω και σε μικρή κλίμακα στα νοικοκυριά, με τις μειώσεις να αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1-4 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα απόψε το βράδυ που οι προμηθευτές ενέργειας θα προχωρήσουν στις ανακοινώσεις τους για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν τον τελευταίο μήνα του 2025.

Η μείωση του χονδρεμπορικού κόστους τον Νοέμβριο επήλθε, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, σε συνέχεια της θετικής συγκυρίας, με τις καλές καιρικές συνθήκες που περιόρισαν τη ζήτηση, αλλά και την ενίσχυση στην παραγωγή των ΑΠΕ και τον παράλληλο περιορισμό της συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα.

Οι χρεώσεις

Να σημειωθεί ότι οι χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου κυμαίνονται από 13,9 έως 26,4 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Και ενώ όπως όλα δείχνουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα θα κινηθούν πτωτικά για έναν ακόμα μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα μπλε τιμολόγια (σταθερά) τα οποία εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,7 εκατ. μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς εκτιμάται ότι για τους καταναλωτές είναι πιο ασφαλής επιλογή στον οικογενειακό προγραμματισμό τους για τις δαπάνες τους αναφορικά με το μηναίο κόστος της ενέργειας.

Την ίδια ώρα, οριακά πτωτικά κινείται και η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,177 ευρώ το λίτρο στις κατ’ οίκον παραδόσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων.