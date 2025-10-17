Από 1,093 έως 1,215 ευρώ ανά λίτρο, με μέση τιμή 1,137 ευρώ ανά λίτρο, κυμαίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπωλών Καβάλας, Φώτης Πούλος, η διανομή του πετρελαίου ξεκίνησε και οι περισσότεροι πρατηριούχοι είναι πανέτοιμοι να το διαθέσουν στους καταναλωτές.

Στη δήλωσή του στο ERTnews, ο κ. Πούλος τόνισε:

«Οι τιμές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την περσινή περίοδο και ευχόμαστε να παραμείνουν σε αυτά, ώστε να έχουν όλοι έναν πιο ήπιο και ομαλό χειμώνα από πλευράς τιμών και οι καταναλωτές να προμηθευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο».

Η εικόνα που δίνεται από τους βενζινοπώλες δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να καλύψει τη ζήτηση, ενώ η σταθερότητα των τιμών αποτελεί βασικό παράγοντα για τον προγραμματισμό των νοικοκυριών ενόψει της χειμερινής περιόδου.