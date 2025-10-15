Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας, 7- 8% χαμηλότερη από πέρυσι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα στον ANT1 με αφορμή την έναρξη διάθεσης του καυσίμου.

Παράλληλα σημείωσε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ, η οποία και θα ωφελήσει 1.200.000 πολίτες. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, περίπου το 60% του επιδόματος, ποσοστό που μεταφράζεται σε επίδομα ύψους από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο μπορεί να φθάσει και τα 1.000 και 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες.

Αναφορικά με το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι «υπάρχουν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις στην Κύπρο». «Τα αμφίσημα μηνύματα και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα είναι τροχοπέδη για την υλοποίηση του έργου», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το έργο είναι σημαντικό να γίνει, αλλά για να γίνει, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να πάψει η διγλωσσία». Το ζήτημα είναι εθνικό και όχι προσωπικό, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαντώντας στις προσωπικές βολές που δέχθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, κ. Μάκη Κεραυνό. Σε ό,τι αφορά τις δυο μελέτες για το έργο, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε στην παρέμβαση που έκανε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «οι μελέτες, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Κεραυνός δεν έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του έργου, αλλά με νομικές πτυχές για τον τρόπο συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ουσία διόρθωσε τον Κύπριο Υπουργό Οικονομικών». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «οι πράξεις αποδεικνύουν τι θέλουμε. Η Ελλάδα έχει δαπανήσει 300 εκατ. ευρώ ήδη για το έργο».

Απαντώντας εξάλλου, σε ερώτηση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ως πολύ «σημαντικό και θετικό» ότι το ΣτΕ φέρεται να έκρινε συνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα για τη δόμηση, στο πλαίσιο του ΝΟΚ, τονίζοντας ότι το Π.Δ. βάζει τέλος στις οικοδομικές ασάφειες, οι οποίες είχαν ακινητοποιήσει την οικοδομή. «Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που “περάσαμε” την άνοιξη, τώρα με το Προεδρικό Διάταγμα που το Συμβούλιο της Επικρατείας φέρεται να έκρινε συνταγματικό -αναμένουμε τη δημοσίευση της Απόφασης-, το θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο στο τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Βάζουμε ένα τέρμα σε όλη αυτή την οικοδομική ασάφεια που υπήρχε, η οποία είχε ακινητοποιήσει την οικοδομή», είπε ο Υπουργός, καταλήγοντας ότι η οικοδομική δραστηριότητα είναι ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.