Από σήμερα, 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Πολλοί καταναλωτές ενδιαφέρονται για το επίδομα θέρμανσης, αλλά και για το ποιες μορφές θέρμανσης καλύπτονται. Το επίδομα θα χορηγηθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

«Για το επίδομα θέρμανσης πέρσι διατέθηκαν 105 εκατ. ευρώ σε 650.000 δικαιούχους. Έξι στους δέκα έλαβαν επιδότηση. Φέτος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων ζήτησε από την κυβέρνηση να περάσει η επιδότηση οριζόντια στην τιμή, ώστε να επωφεληθούν όλοι», ανέφερε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ανέφερε στο Mega, τονίζοντας ότι αυτό θα έδινε μεγαλύτερη άνεση στους καταναλωτές για την προμήθεια του πετρελαίου.

Στη συνέχεια, μιλώντας στα Νέα, ο κ. Παπαγεωργίου επισήμανε ότι «ακόμα και όσοι ήταν πέρυσι δικαιούχοι του επιδόματος θα λάβουν προκαταβολή και φέτος. Ωστόσο, προσοχή, καθώς αλλαγές στα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια της φετινής δήλωσης μπορεί να οδηγήσουν σε μη έγκριση και στην επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν ως προκαταβολή».

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση θα ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ οι προκαταβολές για τους φετινούς δικαιούχους θα αρχίσουν να καταβάλλονται στις αρχές Δεκεμβρίου

Αναλυτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το Myθέρμανση

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:

-Άγαμος: έως 16.000 ευρώ

-Έγγαμος: έως 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

-Μονογονεϊκή οικογένεια: έως 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Ως προς την ακίνητη περιουσία:

-Άγαμος: έως 200.000 ευρώ

-Έγγαμος ή μονογονέας: έως 260.000 ευρώ, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά παιδί

Για ελεύθερους επαγγελματίες τίθεται «κόφτης» στον ετήσιο τζίρο, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Για τη διασταύρωση των στοιχείων, στα παραστατικά που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να αναγράφονται:

-Ο ΑΦΜ του αγοραστή πετρελαίου θέρμανσης

-Ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου

-Ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της κατοικίας

Παράλληλα, προβλέπεται επίδομα έως 1.200 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης (όπως κλιματιστικά, σόμπες ή θερμοπομπούς).

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω μείωσης στους λογαριασμούς ρεύματος, ωστόσο δεν μπορεί να ληφθεί ταυτόχρονα με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης — οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέξουν μόνο ένα από τα δύο.

