Πρεμιέρα κάνει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ενώ παράλληλα αρχίζει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την πληρωμή του επιδόματος σε πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά. Η προκαταβολή της ενίσχυσης θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα και αφού η ΑΑΔΕ προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις.

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου. Η αίτηση υποβάλλεται για μια κύρια κατοικία και τα νοικοκυριά θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο εισοδήματος ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: