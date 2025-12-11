Οκ, ο τίτλος της «Αυγής» δεν άρεσε. Ομως ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπνευστεί από τους παράλληλους βίους, όχι μόνο με το πρώην κόμμα του, αλλά και με όλο το πολιτικό σύστημα. Επέλεξε να εμφανιστεί στην Πάτρα, για την επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» (αλλά στην πραγματικότητα για πολιτική συγκέντρωση) την ημέρα και περίπου την ώρα που θα ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τον προϋπολογισμό –ποιος ξέρει; Μπορεί να πέσει χρονικά και πάνω στον Φάμελλο. Ο συμβολισμός είναι προφανής, πριν από λίγους μήνες ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός ήταν κι αυτός μέρος αυτής της Βουλής που τόσο απορρίπτει.

Καμία παρουσία

Αυτή η «σύμπτωση» διευκολύνει τις απουσίες τουλάχιστον βουλευτών από την εκδήλωση στην Πάτρα. Θα είναι, όμως, και ένα κρίσιμο πασοκικό τεστ: σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά τοπικά στελέχη που νιώθουν παραγκωνισμένα από τη Χαριλάου Τρικούπη, πόσα θα δώσουν το «παρών» στην παρουσίαση της «Ιθάκης»; Κανείς συντονισμένα, αυτό είναι βέβαιο – ούτε της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ούτε της παπανδρεϊκής πλευράς, που διακατέχεται από αντιτσιπρική διάθεση εδώ και δεκαετίες. Και αυτή δεν άλλαξε ούτε διαβάζοντας το βιβλίο, που δεν έχει αναφορά μόνο στα μετά το 2015, αλλά και στα πριν.

Εκεί στον Νότο

Πέρασε η γιορτή της Αγίας Αννας και, τηλέφωνο στο τηλέφωνο, άρχισε να γίνεται πιο σαφές αυτό που ήδη είχε γίνει φανερό από τη στιγμή που η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ άρχισε να πυκνώνει τις εμφανίσεις της στον νότιο τομέα: η Αννα Διαμαντοπούλου «καλοβλέπει» τη συγκεκριμένη Περιφέρεια για τις επόμενες εθνικές εκλογές, η οποία, αν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι αυτά που φαίνονται, βγάζει δύο έδρες – εκεί, άλλωστε, εκλέγεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης, ενώ αναμένεται να βάλουν υποψηφιότητα και άλλα αναγνωρίσιμα στελέχη, όπως ο Χρήστος Κακλαμάνης και η Τόνια Αντωνίου. Τίποτα δεν έχει κλείσει, βέβαια, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη θα προτιμούσαν να δουν τη Διαμαντοπούλου να κατευθύνεται προς τον Βορρά.

«Στα ορεινά»

Και εκεί που τα μέλη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να μαζεύονται στην αίθουσα της Γερουσίας για τη συνεδρίαση της ΚΟ και την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, ένας ψηλός βουλευτής με σακάκι και σακίδιο πλάτης μπήκε μέσα, προφανώς θεωρώντας πως εκείνη την ώρα κάποια επιτροπή συνεδριάζει. Οι συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ, χαμογελώντας, τον προσκάλεσαν να μείνει, να «κάτσει στα ορεινά», πως «δεν ενοχλεί», όμως ο Στάθης Κωνσταντινίδης είναι βουλευτής εκλεγμένος με τη ΝΔ. «Με διώχνει το προεδρείο», είπε, σε εξίσου καλή διάθεση, δείχνοντας προς τον Διονύση Καλαματιανό που είχε ήδη πάρει τη θέση του, και έκανε μεταβολή για την πόρτα.