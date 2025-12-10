Τον ρόλο που φιλοδοξεί να έχει η Ελλάδα στην επόμενη μέρα της Γάζας προσδιόρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την Ντόχα, αναδεικνύοντας για πρώτη φορά ανοιχτά το ενδεχόμενο η χώρα μας να συνεισφέρει, πέραν του επιπέδου που αφορά τον ανθρωπιστικό τομέα και την ανοικοδόμηση της περιοχής, και στις δυνάμεις σταθεροποίησης της περιοχής.

«Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή. Σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον της Γάζας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης» σημείωσε σχετικά μιλώντας στο Doha Forum 2025 o έλληνας ΥΠΕΞ. Και, όντως, τα σενάρια που επί του παρόντος εξετάζονται για συμμετοχή της Ελλάδας στη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης – που περιγράφεται εντός του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο και η χώρα μας υπερψήφισε τον Νοέμβριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – επιβεβαιώνονται από αρμόδιες πηγές ως υπαρκτά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την Ελλάδα είναι σημαντικό το να είναι ενεργώς παρούσα στη Γάζα και να έχει ενεργό ρόλο σε όλα τα επόμενα στάδια, καθώς έχει ήδη διαδραματίσει ρόλο ως αξιόπιστος συνομιλητής και των δύο πλευρών. Προς το παρόν, αυτό που τονίζεται είναι ότι σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα δεν υπάρχει, ωστόσο έχει αρχίσει να διαφαίνεται πως η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα οδεύει προς ολοκλήρωση.

Καταλύτης οι στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας

Η πρόθεση που διατύπωσε ο έλληνας ΥΠΕΞ για τις ενδεχόμενες δυνάμεις σταθεροποίησης από τη χώρα μας στην περιοχή αφορά οργανικά τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, για την οποία ακόμη τα δεδομένα είναι κάπως ασαφή. Τόσο ως προς το ποια μορφή και ποιες αρμοδιότητες θα μπορούσε να έχει αυτή η δύναμη όσο και ως προς το από ποιες χώρες ακριβώς θα συναποτελείται. Δεδομένο είναι ότι η ελληνική πλευρά διατηρεί στρατηγική σχέση τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Επιπλέον, δεδομένο θεωρείται ότι όσο το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά, η Τουρκία (παρότι είχε δηλώσει επιθυμία συμμετοχής στη διεθνή στρατιωτική ειρηνευτική δύναμη για τη Γάζα) δεν φαίνεται πως θα συγκαταλέγεται στο τέλος της διαδρομής στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης – τη θέση της πιθανότατα θα πάρουν Αζέροι. Από αρμόδιες πηγές στην Αθήνα πάντως τονίζεται ότι η χώρα μας «δεν ετεροκαθορίζεται» και η ελληνική πρόθεση για παρουσία στη Γάζα δεν εξαρτάται από τον ρόλο της Τουρκίας.

Οπως αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι, προς τη συμμετοχή της Ελλάδας συνηγορούν ακόμα ο γεωστρατηγικός της ρόλος στην Ανατολική Μεσόγειο, η συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τον αραβικό κόσμο που την κατατάσσουν στις δυνάμεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ομαλοποίηση της ζωής στη Γάζα.

Επί του θέματος είχε τοποθετηθεί και η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Εθνη, η πρεσβευτής Αγλαΐα Μπαλτά, όταν μετά την υπερψήφιση του σχεδίου Τραμπ στο ΣΑ του ΟΗΕ είχε κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία – όπως είχε δηλώσει – θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά την παλαιστινιακή αστυνομία και να διασφαλίσει τις συνοριακές περιοχές, προστατεύοντας τους αμάχους. Στόχος, δε, της εκπαίδευσης της παλαιστινιακής αστυνομίας είναι να κατορθώσει η ίδια να αναλάβει εν καιρώ καθήκοντα.

Στις αρχές του 2026 διεθνής ένοπλη δύναμη

Οσον αφορά την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το σχέδιο Τραμπ, προς το παρόν ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press, εντός Δεκεμβρίου οι «χώρες-εταίροι» πραγματοποιούν συναντήσεις για την οριστικοποίηση των επιχειρήσεων, προβλέποντας «στρατιωτικές δυνάμεις επί τόπου» στις αρχές του 2026.

Και, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση των δυνάμεων θα έχει, τυπικά, το «Συμβούλιο Ειρήνης» (που επίσης προβλέπεται στο Σχέδιο Τραμπ που υπερψηφίστηκε στον ΟΗΕ) και, ουσιαστικά, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Κατάρ και η Αίγυπτος.