Την πρόθεσή της να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει την όποια επιθετικότητα σε βάρος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας για ένα διάστημα έως και 10 χρόνια εξέφρασε η Χαμάς την Τρίτη (09.12.2025).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο «Middle East Eye» ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος της Χαμάς, η πρόταση προς το Ισραήλ για δεκαετή εκεχειρία στη Γάζα παρουσιάστηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα.

Η πρόταση αντιπροσωπεύει αυτό που περιέγραψε ο ίδιος ως μία ουσιαστική κίνηση της Χαμάς με σκοπό να δώσει ώθηση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

«Η πρόταση είναι σαφής», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το κάνει αυτό καταθέτοντας τα όπλα. Προσέφερε να θεσπίσει μία hudna (όρος που χρησιμοποιείται στην ισλαμική παράδοση για να περιγράψει μία μακροπρόθεσμη εκεχειρία) για επτά έως δέκα χρόνια μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ, και η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα».