Ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι η Κίτρινη Γραμμή οριοθέτησης στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί πλέον το «νέο σύνορο» με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Μιλώντας σε έφεδρους στρατιώτες εντός της Γάζας, ο Ζαμίρ τόνισε ότι «η Κίτρινη Γραμμή αποτελεί ένα νέο σύνορο – μια προκεχωρημένη γραμμή άμυνας για τις (ισραηλινές) τοποθεσίες και μια γραμμή επίθεσης», όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει ότι το 58% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας περνάει πλέον υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, περιορίσοντας του Παλαιστίνιους στο υπόλοιπο 42% των εδαφών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τα ισραηλινά στρατεύματα αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας. Η πρώτη αποχώρηση πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής που ορίζεται από την Κίτρινη Γραμμή, έπειτα από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου.