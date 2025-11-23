Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφθασε στο Κάιρο για συνομιλίες, με φόντο τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται καθώς η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικεφαλής της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό. Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην τελευταία κλιμάκωση, παρά την εκεχειρία που εφαρμόστηκε στις 10 Οκτωβρίου, καθώς και στη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που έχει προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Προειδοποιήσεις Νετανιάχου για Χαμάς και Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα κάνει «ό,τι χρειάζεται» για να εμποδίσει την ενίσχυση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Γάζα. «Συνεχίζουμε να πλήττουμε την τρομοκρατία σε πολλά μέτωπα», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Η επανεμφάνιση βίαιων περιστατικών στη Λωρίδα της Γάζας προκαλεί ανησυχία για τη σταθερότητα της εύθραυστης εκεχειρίας. Χθες, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απάντησε σε παλαιστινιακές παραβιάσεις της εκεχειρίας και επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων του, τα οποία εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από το 50% του παλαιστινιακού θύλακα.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε νέες επιδρομές στα νότια και ανατολικά της χώρας.

«Αυτήν την εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τον Λίβανο και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να εμποδίσουμε τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την ικανότητά της να μας απειλεί. Αυτό επίσης κάνουμε στη Λωρίδα της Γάζας. Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς δεν σταματά να την παραβιάζει και εμείς ενεργούμε ανάλογα», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι υπήρξαν πολλές απόπειρες της Χαμάς να διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος, πέραν της λεγόμενης «κίτρινης ζώνης». «Το αποτρέψαμε αυτό με πολλή ισχύ και αντιδράσαμε επίσης, κάνοντάς τους να πληρώσουν ένα πολύ βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε.