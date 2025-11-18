Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα, με ευρεία πλειοψηφία, το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης. Η απόφαση ελήφθη υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, που είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του Συμβουλίου υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα επέλεξαν να απόσχουν από την ψηφοφορία.

Το αμερικανικό σχέδιο, που διαμορφώθηκε ύστερα από λεπτές και παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» την πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ. Η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε στην εφαρμογή, στις 10 Οκτωβρίου, μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπου για περισσότερο από δύο χρόνια μαίνονταν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο πόλεμος είχε ξεσπάσει έπειτα από την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τη σύγκρουση.