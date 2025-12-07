Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκεται κοντά. Τόνισε, ωστόσο, πως παραμένουν ανοιχτά αρκετά κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, μεταξύ αυτών και η ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης ασφάλειας στην περιοχή.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι στα τέλη του μήνα θα έχει σημαντικές συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης, το οποίο στοχεύει στη σταθεροποίηση της μεταπολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.