Σε συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος οδηγεί η αύξηση των εξαγωγών και η παράλληλη μείωση των εισαγωγών, που συνεχίστηκε τον Οκτώβριο. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο του 2025 ανήλθε σε 2,653 δισ. ευρώ έναντι 3,250 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 18,4%. Στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 27,1 δισ. ευρώ έναντι 28,83 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών τον Οκτώβριο ανήλθε στο ποσό των 6,9 δισ. ευρώ έναντι 7,27 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση 5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 211,8 εκατ. ευρώ ή 3,5%, χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 215,1 εκατ. ευρώ ή 3,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4,25 δισ. ευρώ έναντι 4,02 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 11 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 25,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%, σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 40,334 δισ. ευρώ έναντι 41,870 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,7%.