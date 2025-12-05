Χθες δημοσιεύτηκαν τρεις τεχνικές εκθέσεις για το παράνομο λογισμικό Predator, που εκπονήθηκαν από το ερευνητικό προσωπικό του Amnesty Tech, της Google και της Recorded Future, αλλά και δύο σχετικά ρεπορτάζ. Μια σύνοψη των ευρημάτων μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη του «Μικροπολιτικού».

Το πλέον ανατριχιαστικό, όμως, που απέδειξαν οι τεχνικοί ερευνητές είναι ότι, τουλάχιστον το 2023, ο κάθε υπάλληλος της Intellexa είχε πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονταν από τους στόχους του Predator. Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, αλλά και μάρτυρες που κατέθεσαν ήδη στη δίκη που διεξάγεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το λογισμικό πουλιόταν μόνο σε κυβερνήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε «από ιδιώτες». Δεν έχει εξηγηθεί ποτέ γιατί υπήρχαν παράλληλες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και του Predator. Ούτε κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν υπάλληλοι της ΕΥΠ, για τους οποίους είχαν κατατεθεί στοιχεία ότι το χειρίζονταν. Αυτά όλα ακούγονται αυτές τις μέρες, ξανά, στο δικαστήριο.

Πρέπει όμως να το πούμε απλά αυτό που μάθαμε χθες: υπήρχαν ιδιώτες που με πατήματα κουμπιών μπορούσαν να δουν τι κατέγραφε το κινητό του υπουργού Εξωτερικών, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, της διευθύντριας του Εγκληματολογικού της ΕΛ.ΑΣ., εισαγγελέων της ΕΥΠ και της Οικονομικής Εισαγγελίας, τουλάχιστον τριών ακόμη υπουργών, υπαλλήλων του Μαξίμου. Εάν εσείς φωτογραφηθείτε με φόντο ένα στρατόπεδο θα σας πάνε για κατασκοπεία. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας κι οι κουμπάροι υπουργών και ανιψιών δικάζονται για ένα πλημμεληματάκι και ουδείς ασχολήθηκε με τις χθεσινές αποκαλύψεις.

Τόσον καιρό τα φερέφωνα μας λένε ότι κακώς ασχολούμαστε με τις υποκλοπές. Καθώς δεν πολυενδιαφέρονται για τη δημοκρατία, επικαλούνται την ασφάλεια για να δικαιολογήσουν την καταστρατήγηση δικαιωμάτων, υπαινισσόμενοι την κυβερνητική εμπλοκή. Εμείς ας δεχτούμε ότι η κυβέρνηση δεν ήξερε τίποτα. Οτι όλα τα έκαναν ιδιώτες. Δημοκρατία χωρίς ασφάλεια όμως δεν υπάρχει. Οι επιτελικοί που δεν προσέφυγαν για την παρακολούθησή τους τι λένε σήμερα; Και το βασικότερο όλων: η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που τα παρακολουθεί όλα αυτά χωρίς να υποκρίνεται, έστω, μια κάποια έκπληξη, θα μας πει γιατί να της εμπιστευόμαστε την εθνική ασφάλεια όταν δεν μας λέει ποιος είχε πρόσβαση στα δεδομένα των παραπάνω αξιωματούχων και δεν τους κυνηγάει;