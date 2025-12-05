Η Intellexa, το Predator και οι υποκλοπές ζουν και βασιλεύουν, όπως αποδεικνύουν τρεις ανεξάρτητες εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα χθες, με στοιχεία που έχουν ειδικό ενδιαφέρον στο φόντο της εκδίκασης της υπόθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Οι εκθέσεις εκπονήθηκαν από την ερευνητική ομάδα Amnesty Tech της Διεθνούς Αμνηστίας, την Google και τη Recorded Future, κορυφαία εταιρεία κυβερνοασφάλειας που ανήκει στον όμιλο της Mastercard, ενώ συνοδεύτηκαν από δημοσιεύματα σε Ελλάδα και Ισραήλ που συνυπογράφουν η εφημερίδα «Haaretz» και το Inside Story. Oπως επισημαίνεται, το Predator, παρά τις αυστηρότατες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα νομικά και φυσικά πρόσωπα, χρησιμοποιείται κανονικότατα ακόμη και σε χώρες όπου δεν επιτρέπονται οι εξαγωγές τέτοιου υλικού από το Ισραήλ (π.χ. Πακιστάν και Ιράκ) πλασάροντας τα προϊόντα με ψευδώνυμα. Επιβεβαιώνεται, μάλιστα, το ψευδώνυμο Nebula που κατέθεσε ο έλληνας υπάλληλος της Intellexa στη δίκη. Με ψευδώνυμα αναφέρονται και οι πελάτες της, π.χ. ως Αετός το Καζακστάν και Φοίνιξ η Ανατολική Λιβύη. Μία από τις πιο σοβαρές αποκαλύψεις που βρήκαν οι τεχνικοί που υπογράφουν τις εκθέσεις, προέρχεται από εκπαιδευτικά βίντεο χρήσης του Predator σε υπαλλήλους της Intellexa. Οπως αποδεικνύεται, η εκπαίδευση γινόταν με τους υπαλλήλους να συνδέονται εξ αποστάσεως στο σύστημα κατασκοπείας που χρησιμοποιείται από το κράτος – πελάτη της εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται την έγκρισή του. Τα στοιχεία αυτά θα τεθούν υπ’ όψιν, βεβαίως, του δικαστηρίου που διεξάγει τη δίκη των Ταλ Ντιλιάν, Σάρας Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου.

Ποιος έχει το υλικό του Predator;

Η υπερασπιστική γραμμή της Intellexa και του ιδρυτή της, Ντιλιάν, είναι πως αυτοί πουλάνε το λογισμικό αποκλειστικά σε κράτη, σε κυβερνήσεις και δεν ευθύνονται για τη χρήση του, ούτε καν τη γνωρίζουν. Αυτό καταρρίπτεται από το εκπαιδευτικό υλικό που δείχνει ότι, τουλάχιστον στα μέσα του 2023, η εταιρεία είχε απομακρυσμένη πρόσβαση και στην ενεργή στόχευση, δηλαδή στις ευαίσθητες πληροφορίες για την ταυτότητα των στόχων παρακολούθησης και σε όσα συλλέγονταν από τις συσκευές τους. Η σοβαρότητα αυτής της πληροφορίας είναι προφανής, λαμβάνοντας υπόψη ότι στους εγχώριους παρακολουθουμένους με το Predator περιλαμβάνονται δικαστές, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, πολιτικοί και κυβερνητικοί παράγοντες. Χωρίς να έχει γίνει καμία έρευνα από τις Αρχές για το πού είναι και ποιος έχει το υλικό της παρακολούθησής τους…

Η Intellexa παραπέμπει στους πελάτες

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ερώτημα του επικεφαλής του Εργαστηρίου Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας Ντάνχα Ο’Κέρβαλ, αν τα κράτη – πελάτες της Intellexa κατανοούσαν ή και συναινούσαν στην πρόσβαση της εταιρείας στο υλικό της παρακολούθησης. Στην απάντησή του στη «Haaretz» ο Ντιλιάν τονίζει για πολλοστή φορά ότι πελάτες του είναι μόνο «νόμιμα κράτη» και κατηγορεί όσους αντιδρούν στην κατάχρηση των spyware ότι «έχουν εργαστεί για να αποδυναμώσουν κυρίαρχα κράτη και την ικανότητά τους να αμυνθούν ενάντια σε τρομοκράτες, διεθνείς εγκληματικές ομάδες, παιδόφιλους και εμπόρους ναρκωτικών». Εδώ, βέβαια, μιλάμε για δικαστές, αξιωματικούς και υπουργούς, αλλά γι’ αυτά ο Ντιλιάν παραπέμπει στις κυβερνήσεις – πελάτες του.

Επίσημο αίτημα για κατάθεση Τρίμπαλη

Η πιο πολυσυζητημένη από τις καταθέσεις που έχουν ξεχωρίσει στη δίκη των υποκλοπών παραμένει αυτή του Σταμάτη Τρίμπαλη, που δήλωσε «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel και κατέθεσε ότι στην εξεταστική επιτροπή το 2022 είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ και γνώριζε το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κατέθεσαν χθες κοινό αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί προς ακρόαση ο Τρίμπαλης. Το αίτημα είχε διαμηνύσει πρώτος ο Αλέξης Χαρίτσης στον Νικήτα Κακλαμάνη, θυμίζω, μιας και τα περισσότερα αιτήματα της αντιπολίτευσης στον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα μένουν αναπάντητα…

Από την Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ

Επιβεβαιώθηκε η είδηση για τον αντικαταστάτη της Λάουρα Κοβέσι στη θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς η θητεία της λήγει στην αρχή του 2026. Εκλέχθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) με μυστική ψηφοφορία ο διάδοχός της, ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ, ο σημερινός αναπληρωτής ευρωπαίος εισαγγελέας που έχει τη φήμη του σκληρού πολέμιου της διαφθοράς. Για το παρασκήνιο να σας πω ότι η short list των φιναλίστ για τη θέση πέρασε πρώτα από το Coreper, το συμβούλιο των μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών – μελών. Ομολογώ ότι προσπάθησα να μάθω, για το ρεπορτάζ, ποιον στήριξε η Ελλάδα για τη θέση, αλλά στάθηκε αδύνατο.