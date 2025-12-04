Μετά την επίκληση «κερδισμένων δελτίων» από τυχερά παιχνίδια, πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μία τελευταία προσπάθεια να δικαιολογήσουν ποσά ύποπτης προέλευσης που έχουν εντοπισθεί στο πρόσφατο πόρισμα της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Χρήματος – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – προχωρούν σε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις χρησιμοποιώντας το τρικ των έκτακτων «γονικών παροχών» ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, την επίκληση δηλαδή έκτακτης οικονομικής βοήθειας από τους… πάμφτωχους γονείς τους!

Ο Μαγειρίας…

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν περιέλθει στη γνώση των ελεγκτικών αρχών, ο Χρήστος Μαγειρίας ο οποίος μαζί με τη σύντροφό του Καλλιόπη Σεμερτζίδου βρέθηκαν στο στόχαστρο της Επιτροπής, υπέβαλαν τις τελευταίες ημέρες τροποποιητικές δηλώσεις για να αποφύγουν τις συνέπειες, επιχειρώντας ταυτόχρονα να κλονίσουν το πόρισμα της Επιτροπής που έχει οδηγήσει στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους (μεταξύ αυτών τα αυτοκίνητα Ferrari και Porsche του Μαγειρία) που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.

Ετσι λοιπόν στον κωδικό 781 (ο οποίος καλύπτει τεκμήρια και δεν επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος, αλλά συμβάλλει στην κάλυψή τους για κατοικία, αυτοκίνητο, πισίνα, σκάφος κ.λπ.) των τελευταίων φορολογικών δηλώσεών τους αναφέρουν επιπλέον 295.0000 ευρώ ως ετεροχρονισμένη «γονική παροχή».

Σύμφωνα με ασφαλείς αναφορές προς «ΤΑ ΝΕΑ», αναλυτικότερα: στη φορολογική δήλωση για το έτος 2022 είχαν δηλωθεί στον κωδικό 781 κέρδη 6.000 ευρώ από λαχεία και κερδισμένα δελτία. Την επόμενη χρονιά, 2023, δήλωσαν ποσό 65.070 ευρώ από «γονική παροχή», δηλαδή από τους ηλικιωμένους γονείς του Μαγειρία, οι οποίοι όμως, όπως έχει διαπιστωθεί από την έρευνα, έχουν εξαιρετικά πενιχρά αγροτικά εισοδήματα.

Ομως το εντυπωσιακό είναι ότι με τη νέα δήλωση μεταβολής οικονομικών στοιχείων που ακολούθησε το πόρισμα του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που είναι ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (όπως είναι ο επίσημος πλήρης τίτλος της), υπήρξε αναφορά για μία νέα γονική παροχή ύψους 295.000 ευρώ (για το έτος 2024 πλέον) από τους ίδιους φτωχούς συγγενείς του Μαγειρία, οι οποίοι –προκειμένου να δικαιολογηθεί η ερευνώμενη προέλευση των μεγάλων ποσών του γιου τους – εμφανίζονται να έχουν δώσει ούτε λίγο ούτε πολύ συνολικά 360.000 ευρώ από το… πουθενά!

…και ο Φραπές

Σύμφωνα με πληροφορίες σε τροποποιητικές δηλώσεις για να δικαιολογήσει τις παράνομες, όπως προκύπτει, επιδοτήσεις του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες και ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές».

Υπενθυμίζουμε ότι, ενώ η παρουσία Μαγειρία στη Βουλή είναι προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη, η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, παρέπεμψε ήδη στον εισαγγελέα αλλά και στην Αρχή για το Ξέπλυμα την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία και τον κρεοπώλη και συνδικαλιστή Ανδρέα Στρατάκη, γνωστό ως «Χασάπη», για να διαπιστωθεί αν τα ποσά που φέρονται να κέρδισαν σε τυχερά παιχνίδια είναι πραγματικά.