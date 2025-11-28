Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει απασχολήσει ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξελίσσεται σε πολιτικό θρίλερ με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Το σκάνδαλο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει προκαλέσει αναταράξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο, επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τον ρόλο του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπές».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «κουμπαριά του ‘Φραπέ’ με τον κ. Μητσοτάκη». Ο πρωθυπουργός αντέδρασε έντονα, ζητώντας την ανάκληση των δηλώσεων, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε στη Βουλή δημοσίευμα του 2004 που, όπως υποστήριξε, τεκμηριώνει τη σχέση της οικογένειας Μητσοτάκη με την οικογένεια Ξυλούρη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ντόρα Μπακογιάννη, ρωτώντας εάν «είναι ή δεν είναι τελικά κουμπάρος τους ο ‘Φραπές’».

Η απάντηση του Μαξίμου

Με αιχμηρή ανακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να ζητήσει «συγγνώμη», χαρακτηρίζοντάς τον «βαθύτατα εκτεθειμένο». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «ένας κοινός συκοφάντης», υποστηρίζοντας ότι το ίδιο το δημοσίευμα που κατέθεσε στη Βουλή αποδεικνύει την ανακρίβεια των ισχυρισμών του.

«Το δημοσίευμα αφορά γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη, όπου κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως ο κ. Ανδρουλάκης «συμπεριφέρεται ως τρολ του διαδικτύου».

Η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ

Από τη Χαριλάου Τρικούπη ήρθε άμεση απάντηση, με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει ότι υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία για τη σχέση των δύο οικογενειών. «Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του ‘Φραπέ’», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας τη φράση «Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει τη στενή σχέση του Γιώργου Ξυλούρη με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. «Γιατί, λοιπόν, δεν τον μήνυσε ο πρωθυπουργός, όταν οι βουλευτές της ΝΔ διάβασαν στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση το όνομά του;», διερωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη παρέθεσε επίσης απόσπασμα συνομιλίας του κ. Ξυλούρη με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου γίνεται αναφορά σε οικονομικές συναλλαγές και επαφές με τον πρωθυπουργό.

Απειλές κατά Ανδρουλάκη

Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστέθηκε και μία ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιείχε ευθείες απειλές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργης Ξυλούρης, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν σβήσουν τα φώτα λοιπόν και δεν θα λέγεσαι αρχηγός, τότε θα δεις πώς είναι οι γάμοι και τα πανηγύρια».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε νέες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι ρίχνει περαιτέρω λάδι στη φωτιά μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που ήδη έχει λάβει προσωπικό χαρακτήρα.