Γνωστός ηθοποιός με παρουσία σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χωρίς να είναι αγρότης, μίσθωνε χωράφια με 30 ευρώ το μήνα και έπαιρνε επιδοτήσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν ανάμεσα στους συνολικά 14 κατηγορούμενους που δικάστηκαν πρόσφατα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 10 έως 18 μηνών με τριετή αναστολή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2020. Ο ηθοποιός στην απολογία του υποστήριξε, ότι είχε στόχο να δημιουργήσει έναν χώρο «ευ ζην». Όπως ανέφερε, είχε ενθουσιαστεί, όταν μέσω μεσίτη εντόπισε αγροτεμάχια με μίσθωμα μόλις 30 ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha.

Καταδικάστηκε σε 10 μήνες με τριετή αναστολή

Σε ερώτηση του δικαστηρίου σχετικά με το αν είχε γνωρίσει τον ιδιοκτήτη των εκτάσεων, ο ηθοποιός απάντησε, ότι τις διαδικασίες είχε αναλάβει ο λογιστής του. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον ηθοποιό το ελαφρυντικό της έμπρακτης μετάνοιας, διότι ο ίδιος επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που ανερχόταν στις 5.500 ευρώ και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

Διαβάστε ακόμη: Ποινή φυλάκισης από δέκα έως δεκαοκτώ μήνες στους 14 κατηγορούμενους

«Δεν είχε καταλάβει την παρανομία»

Ο δικηγόρος του γνωστού ηθοποιού, Στέφανος Χατζιάρας, μιλώντας στην εκπομπή, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρχικά δεν είχε καταλάβει, πως η επιδότηση είναι παράνομη. «Ο εντολέας μου θέλησε να κάνει μια επένδυση και το βρήκε ως ευκαιρία να κάνει έναν χώρο “ευ ζην” με στόχο να προσελκύει και ηθοποιούς. Οπότε βρήκε έναν χώρο μέσω ενός μεσίτη στη Βόρεια Ελλάδα. Απευθύνθηκε σε ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων που μαζί με τον λογιστή ανέλαβαν όλη τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης. Μόλις κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης, αμέσως επέστρεψε τα χρήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο καταδικάστηκε με το ελαφρυντικό της έμπρακτης μετάνοιας σε δέκα μήνες με τριετή αναστολή. Θεωρούσε ότι όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη, χωρίς να καταλάβει ότι οι εκτάσεις δεν ανήκαν πράγματι σε εκείνους από τους οποίους τις μίσθωσε».