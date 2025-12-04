Τα παλαιότερα χρόνια, όταν η εξουσία του ποδοσφαίρου βρισκόταν στα χέρια των συντηρητικών, ήξερες πως ένα παιχνίδι που θα ξεκινούσε στις 10 το βράδυ θα ολοκληρωνόταν ένα τέταρτο πριν απ’ τα μεσάνυχτα. Με αυτή τη σταθερά πορεύτηκαν για χρόνια οι εφημερίδες που αγχώνονταν να κλείνουν γρήγορα αλλά και τα ΜΜΜ που προγραμμάτιζαν ανάλογα τα δρομολόγιά τους. Οταν η ποδοσφαιρική εξουσία πέρασε στα χέρια των νεωτεριστών αυτή η σταθερά κλειδώθηκε στο χρονοντούλαπο μαζί με όσα ξέραμε ως τότε.

Η τάση της αμερικανοποίησης του ποδοσφαίρου με την εισαγωγή της τεχνολογίας, κυρίως του VAR, μετέτρεψε τους αγώνες σε υπερμαραθώνιους για τους οποίους δεν μπορείς να γνωρίζεις ποτέ τη χρονική τους διάρκεια.

Ενα παιχνίδι χωρίς επεισόδια και απρόοπτα όπως ήταν η τελευταία αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης αντί να ολοκληρωθεί στις 11.45 μ.μ. τελείωσε στις 12.01 π.μ. της επόμενης ημέρας. Γιατί πολύ απλά ο διαιτητής κράτησε αρκετά λεπτά καθυστερήσεων λόγω VAR, πολλών αλλαγών και γκολ. Στο παιχνίδι της Φούλαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκαν τρία λεπτά για να αποφασιστεί αν έπρεπε να μετρήσει ή να ακυρωθεί γκολ των γηπεδούχων.

Το VAR που όλοι κατηγορούν αλλά όλοι το θέλουν, θα έχει λόγο σε δύο ακόμα περιπτώσεις που είναι τόσο συνήθεις ώστε είναι βέβαιο πως η διάρκεια των αγώνων θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Η πρώτη έχει σχέση με τα κόρνερ, με το VAR να παρεμβαίνει στην περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση για το ποια ομάδα έβγαλε την μπάλα εκτός γηπέδου. Και η δεύτερη με τις αποβολές λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας. Οσες υποσχέσεις κι αν έχουν δοθεί πως ο χρόνος επανεξέτασης μιας φάσης θα μειωθεί, τόσο αυτός αυξάνεται. Στο επερχόμενο Μουντιάλ που θα εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί θα δούμε παιχνίδια που θα έχουν διάρκεια 130 και 140 λεπτά, ενώ στα νοκάουτ που μπορεί να υπάρχουν παρατάσεις και πέναλτι οι αγώνες θα ξεκινούν τη Δευτέρα το απόγευμα και θα τελειώνουν Τρίτη μεσημέρι.

Η παράδοση παραδίδει το ένα κάστρο μετά το άλλο στους νεωτεριστές. Πολύ σύντομα τα προ είκοσι και τριάντα χρόνων παιχνίδια θα μοιάζουν με απολιθώματα δεινοσαύρων τα οποία θα εκτίθενται σε ποδοσφαιρικά μουσεία.