Μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο γεμάτο «Παλλάς», ο βασικός πρωταγωνιστής της, αφού πέταξε τη «βόμβα» της δημιουργίας ενός νέου κινήματος, βρέθηκε στο γνωστό By the glass, στο κέντρο της Αθήνας – και κοντά στο γραφείο του στην Αμαλίας – για να πιει ένα ποτό μετά την επιτυχία (από άποψη μεγέθους) της εκδήλωσης. Για την άλλη επιτυχία, την πολιτική, θα δείξει ο χρόνος. Αναλόγως, πάντως, ποιον πολιτικό ρωτήσεις, θα σου πει είτε πως το συγκεκριμένο μαγαζί είναι γουρλίδικο για τη συνέχεια είτε πως είναι γρουσούζικο. Εχουν συμβεί και τα δύο.

Τα είπανε

Την ώρα που στην αίθουσα του Κάραβελ, στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό, οι βουλευτές της Αττικής μιλούσαν για τα προβλήματα των δήμων τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας είχαν πιάσει ψιλή κουβέντα. Πράγμα που από μόνο του προξένησε το ενδιαφέρον σχεδόν όλων των παριστάμενων, δημοσιογράφων και πολιτικών, γιατί δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο από τη στιγμή που οι δυο τους βρέθηκαν αντίπαλοι για την ηγεσία του κόμματος. Είναι αυτό η αρχή για το λιώσιμο των πάγων; Πρέπει σίγουρα να μπει πολύ νερό στο αυλάκι, όμως η ύπαρξη μιας κοινής απειλής, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί και να δημιουργήσει συνθήκες ενότητας.

Δήλωση Στήριξης

Λέγαμε χθες για τα αποτελέσματα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών – και σήμερα η επίσημη δήλωση στήριξης του (τρίτου και «πράσινου») Μιχάλη Καλαντζόπουλου προς τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο (της ευρύτερης κεντροαριστερής σύνθεσης και «κληρονόμο» της παράταξης του Δημήτρη Βερβεσού) του δίνει ώθηση για τον δεύτερο γύρο, απέναντι στον γαλάζιο Δημήτρη Αναστασόπουλο: «Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας πρέπει να ανήκει στους δικηγόρους του (…) Αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί από τον εκλεκτό του Μεγάρου Μαξίμου», ανέφερε. Δεν ήταν δεδομένη κίνηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί το 2021 – μεσολάβησαν για να γίνει σωστά και πασοκικοί ενδιάμεσοι, ώστε το μήνυμα να είναι όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται.

Στη Βιέννη

Το βασικό μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στις υπουργικές συνόδους του ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ, που επικεντρώθηκαν στην Ουκρανία, ήταν πως η κυριαρχία της πρέπει να γίνει σεβαστή και πως απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για τη διασφάλιση της ειρήνης. Η άφιξη του έλληνα ΥΠΕΞ στη Βιέννη, όμως, είχε και λίγο ελληνικό παρασκήνιο, καθώς ο Γεραπετρίτης θα συναντήσει και έναν παλιό γνώριμο, από άλλο όμως μετερίζι – ο οποίος δεν βρισκόταν χθες στην Αθήνα (και συγκεκριμένα στο «Παλλάς»), αλλά στην αυστριακή πρωτεύουσα: ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, που διετέλεσε για χρόνια διπλωματικός ακόλουθος του Αλέξη Τσίπρα, υπηρετεί ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ.

Απορία

Ποιο προοδευτικό στέλεχος θα απαντήσει πρώτο σε όσα ακούστηκαν;